El golpe más duro para Chelo García Cortés: su mujer, fotografiada con otra en actitud muy íntima

El regreso de Chelo García Cortés a España tras participar durante 10 semanas en el concurso Supervivientes no está siendo fácil. A sus desencuentros con sus ex amiguísimas Gema López y María Patiño, se une ahora una posible traición que dejaría a la periodista completamente destrozada: la de su mujer, Marta Roca.

Según Kiko Hernández, existen fotografías en las que aparece Marta Roca, mujer de Chelo, en compañía de otra persona. Al parecer, los gestos entre ellas son muy cariñosos y cómplices y no dejan lugar a dudas de que entre ellas habría algo más que una amistad. Las imágenes fueron tomadas en Cadaqués en la última semana de julio: "Me dicen que iban cogidas de la mano y que las fotografías que tiene se ve absolutamente todo", dijo el tertuliano de Sálvame.

De ser cierta la información, Chelo García Cortés quedaría completamente hundida. La superviviente ha regresado a España más enamorada que nunca de Marta, con la que lleva más de 20 años y a la que le pidió matrimonio en directo: "Si Dios quiere me recaso otra vez. Te voy a dedicar todo el tiempo que te mereces y que no te he dedicado", le dijo emocionada a su pareja. Esta aceptó sin dudarlo: "Cuando se arreglen varios asuntos familiares, yo aceptaré con una inmensa ilusión lo que quieres, porque te quiero".