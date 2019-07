Millán Salcedo, el hombre detrás del cómico: de los ataques homófobos al ictus

El humorista de 64 años ha sido ingresado este miércoles tras sufrir un ictus en Madrid. La mitad de Martes y Trece es uno de los personajes televisivos más populares de las últimas cuatro décadas aunque su vida privada es todo un misterio. Soltero y sin hijos, recibió ataques homófobos en 2014 e incluso fue amenazado de muerte.

"¿A quién coño le importa con quién me acuesto?". Así de rotundo se mostró Millán Salcedo la última vez que le preguntaron sobre su vida privada y los rumores acerca de su condición sexual. Los ataques, insultos y amenazas que recibió por este motivo los transformó en risas, como el resto de las tragedias que le ha tocado vivir en sus 64 años de vida. Nacido en Brazatortas, Ciudad Real, estuvo interno en un colegio para familias pobres con los Salesianos. En esa época perdió a su padre por una bronquitis, a un hermano por una apendicitis y a una hermana por sarampión: "Todos las hemos pasado canutas. Somos hijos de una postguerra", dijo en una ocasión.

Tras destacar jugando al fútbol, cantando en un conjunto y actuando en un grupo teatral, decidió ser sastre y se trasladó a Madrid con su madre, que murió joven por un cáncer de mama. Conoció a Josema Yuste en el servicio militar y nació Martes y Trece, uno de los dúos cómicos más exitosos de la historia de España.

Amiguísimo de Isabel Pantoja, escribió incluso sobre el miembro viril de Paquirri ("Entré en el baño a mear y él se estaba duchando, descorrió la cortina. Más que Paquirri, era Francisco, Alegre y Olé"), pero perdió la amistad con la tonadillera tras su famoso sketch con Encarna Sánchez y sus empanadillas: "Aquello fue terrible, fue una persecución de lo más feroz. De amenazarme con echarme de España, voces en mi contestador automático que no conocía, recibir llamadas con voces distorsionadas: 'Ojalá te mueras de cáncer'...".

Youtube Video

También la que mantenía con Ana Obregón, a la que acusó de haberlo traicionado al pedirle a la directiva de TVE mover su programa en la parrilla. Y es que si hay dos cosas que Salcedo no soporta son la traición y el cotilleo: "Que si he tenido novia, que si he tenido novio, ¿qué más da? Lo van a decir aunque yo no lo diga. ¡Si hasta dijeron que Josema y yo nos separamos porque no podía soportar que yo le tirara los tejos! ¡Que me lo quería follar! Tanto cotilleo... ¿Todavía estamos con esto?", dijo.

La noticia sobre el ingreso urgente de Salcedo tras sufrir un ictus este miércoles ha caído en las redes como un jarro de agua fría. Muchos usuarios han querido enviarle fuerzas y ánimo, recuperando incluso algunos de sus sketchs para mandarle, además, un poco del humor que él le gusta.

Hemos puesto una vela a Gila, otra a Eugenio y otra a Chiquito para que Millán Salcedo se ponga bueno pronto. — Planeta Cuñao (@PlanetaCunao) July 10, 2019

Millán Salcedo, mucha fuerza, que te tengo que ver más veces en el teatro. ¡Ánimo, crack! — INTERNO 16 (@antuansabinero) July 10, 2019