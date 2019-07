Terelu Campos y Carmen Borrego, en guerra: las claves del fuerte enfrentamiento entre hermanas

La relación entre las hijas de María Teresa Campos no atraviesa por su mejor momento. Terelu Campos (53) y Carmen Borrego (52) están enfrentadas y se han lanzado varios reproches en los últimos días. El motivo principal es que Carmen está muy dolida con su hermana por su nula defensa tras los ataques que ha recibido en los últimos meses en Sálvame.

Borrego no le perdona que no luche más por ella y que eligiera darle el rol de criada en Sálvame Okupa, según cuenta la revista Lecturas. En aquellos momentos, Carmen ya mostró su enfado: "Cree que estoy cabreada de broma y estoy muy cabreada de verdad", dijo. Sus palabras dejaban claro que la situación no era la mejor.

Por si fuera poco, Carmen también se siente traicionada por su hermana, sobre todo desde que descubrió unas conversaciones de Terelu muy comprometidas en las que daba la razón a los compañeros que la atacaban.

Terelu, por su parte, también está molesta con su hermana, ya que cree que podría haber hecho que las cosas en Sálvame se tranquilizaran. En lugar de eso, Borrego fichó por Viva la vida e hizo declaraciones que no sentaron nada bien a su hermana como decir que "en Sálvame se vive bajo la dictadura del terror".

Tal es el enfado de ambas que Carmen ni siquiera ha mostrado interés por ver a su hermana en la serie Paquita Salas, en la que aparece haciendo un cameo: "¿Ah, ¿sí? ¡Yo no la he visto!", dijo al ser preguntado por ello.

La relación entre ambas vivirá ahora un momento clave. Terelu ha fichado por el programa Viva la vida, en el que colabora su hermana. La hija mayor de la María Teresa ha exigido aparecer los sábados, justo el mismo día en el que interviene su hermana. Ambas compartirán plató, ya que Carmen no está dispuesta a permitir que su hermana marque su agenda.