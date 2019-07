La reina Silvia de Suecia, amenazada de muerte por una peligrosa acosadora

Los Bernadotte atraviesan días complicados. La reina Silvia se ha convertido en uno de los objetivos de una mujer de 48 años acusada de perseguir y amenazar a algunas de las personas más conocidas de Suecia. La policía aún no la ha detenido, pero entre las pruebas cuenta con más de 50 correos electrónicos que esta persona envió a sus víctimas amenazándolas de muerte.

Fuentes de la Casa Real sueca aseguran que esta mujer ha intentado comunicarse con la reina Silvia, por lo que han extremado la vigilancia del palacio y de todos los miembros de la familia.

No es la primera vez que los Bernadotte tienen que lidiar con un problema semejante. En 2006, la princesa Victoria sufrió un episodio de acoso sexual a manos del fotógrafo Jean-Claude Arnault, que le manoseó el trasero durante una recepción en la Villa de la Academia Sueca en Djurgarden, en Estocolmo. Entonces, un asistente de la heredera de Suecia se abalanzó sobre él y lo alejó de Victoria. Ella no fue su única víctima: 18 mujeres más lo acusaron de haberlas acosado o violado entre 1996 y 2017. La Casa Real no quiso hacer declaraciones al respecto.