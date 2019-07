La confesión más dura de Ainhoa Arteta: fue víctima de una violación

La soprano Ainhoa Arteta (54) ha desvelado que fue víctima de una violación cuando tenía 25 años en Nueva York, donde estudiaba interpretación en el Actors Studio, tratando de hacerse un hueco en el mundo de la música tras pasar unos meses formándose en Italia.

Por aquel entonces, Arteta vivía en una zona un tanto conflictiva: "De día era el mercado de la carne y de noche eran las prostitutas, los proxenetas y las drogas Había un submundo tremendo", ha recordado en el programa Retratos con Alma. Una noche, volviendo a su casa, sufrió la agresión sexual: "Llegaba tarde porque estaba cuidando a una familia y a una niña. Tuve un episodio muy fuerte en mi vida, un episodio en el que casi me matan. Ya no fue sólo violarme, sino que casi me mata esa persona", ha contado.

El destino quiso que la violación se produjera el mismo día que consiguió su primer papel en la ópera: "Esto me ocurrió el día que me daban mi primer trabajo en la ópera. Me iba a casa con la partitura de Clorinda y me la tenía que aprender en cuatro días porque la tenía que interpretar en Palm Beach. Me ocurre esta situación y, al día siguiente, no tenía tiempo ni para hacer duelo ni para pensar en lo que me había pasado. La Policía me dijo que si no me habían matado podía estar contenta", añadió.

Esta traumática experiencia le ha dejado algunas secuelas que solo el tiempo ha podido borrar: "Es algo que te deja marcado toda tu vida. Cuando alguien se me acercaba sólo por el mero hecho de acercarse hacia mí, un 'approach' hacia mí sexual, porque le gustaba o por lo que fuera, era la cosa que más me podía repugnar, con lo cual lo he rechazado de manera muy contundente y hasta con mala educación", ha dicho Arteta.

Por fortuna, los malos momentos pasaron y Ainhoa ahora es feliz junto a su marido, Matías Urrea, con quien se casó el pasado 22 de junio en el Castillo de San Marcos, en el Puerto de Santa María.

