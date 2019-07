La verdad sobre el descuido pezonero de Paula Echevarría en la playa

Diversos medios se hacían eco hace días de que la ex de David Bustamante estaba disfrutando de un baño en la playa cuando el mar le jugó una mala pasada. "Una ola, el bikini y... ¡pezón a la vista!", se podía leer.

Pero la historia tenía trampa. Según henos podido comprobar, el momento más delicado de la actriz asturiana, que cumple 42 años el 7 de agosto, estaba 'caducado'.

Lea también: Otros momentos estelares de Paula Echevarría: el día que fue noticia por un descuido pezonero

Fue el verano pasado cuando un bikini traicionero y la fuerza de una ola se asociaron para que la parte superior del bikini dejara de tapar lo que debe tapar y un pezón, el derecho, asomara para aparecer poco después por arte de magia en la portada de una revista.

Esto es lo que le pasó a Paula Echevarría. La protagonista de Velvet vive su mejor momento junto a Miguel Torres, que se acaba de retirar de fútbol para vivir del dineral que ha ganado como futbolista y 'jubilarse' a los 33 años. Precisamente con él y con su hija Daniela estaba la de Candás cuando ocurrió el incidente.

No es ni mucho menos la primera vez que la actriz se ha convertido en el centro de atención por estas cuestiones. Corría el verano de 2015 cuando unas declaraciones de la asturiana en la portada de la revista QMD arrasaron en las redes: Paula Echevarría les dijo a los periodistas con total naturalidad cuál era su forma de resolver el mítico dilema de si ir con o sin la parte de arriba del bikini cuando toma el sol en público.

"No hago topless para que no me saquen las tetas", dijo. Sin embargo, ese mismo verano otra revista, en este caso Cuore, publicó no un topless pero sí un ¡ups! de la actriz en la playa, lo cual llevaba a su portada bajo el título de "Descuido pezonero". Fue en un momento en el que la ex mujer de David Bustamante, absorta por la ternura hacia su hija, se olvidó de colocarse bien la parte de arriba del bikini. Ocurrió en una playa llena de gente y a una hora muy concurrida.

En las navidades de 2010 fue también protagonista de una portada de la revista Elle, junto a otras dos actrices (Natasha Yarovenco y Mónica Cruz), donde fue retratada desnuda y elegantemente cubierta con cristales de Swarovski.

En el cine ha hecho al menos un desnudo. Fue en 2004, en la película El Chocolate del Loro, cuando era una joven actriz conocida solo por alguna intervención en series como 7 vidas, Al salir de clase o Compañeros.