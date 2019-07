Toñi Moreno presume de embarazo en la MBFW: "Es un sueño muy perseguido"

La presentadora ha acudido este lunes al desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Mercedes Benz Fashion Week, una excepción a su 'regla' de estar "tranquilita". A sus 46 años, Toñi Moreno espera su primer hijo: "Estoy contenta, es una buena noticia y un sueño muy perseguido", dijo feliz.

La gaditana afirma que se encuentra bien en estas primeras semanas de embarazo, aunque necesita "mucho aire condicionado" porque el calor la agota: "No tendré vacaciones este verano en 'Mujeres y Hombres', pero me siento feliz. Iré a Sanlúcar los fines de semana y chimpún".

Toñi Moreno contó que aún es pronto para saber el sexo del bebé y que quiere vivir los próximos meses de la manera más discreta posible: "Mi vida privada me pertenece a mí y a los míos, no voy a presentar al bebé ni nada de eso. Solo puedo compartir con vosotros que estoy feliz y que la noticia no fue un momento sorpresa, es algo muy perseguido", dijo.

La presentadora de Mujeres, Hombres y Viceversa mantiene una relación muy estrecha con la cantante canaria Rosana, a la que conoció en una entrevista hace más de un año y que ha mostrado su alegría por el embarazo de Moreno: "Me parece uno de los regalos más bonitos que se puede tener. Cuando quieres a la gente solo deseas que le vengan cosas bonitas".