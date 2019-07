Sergio Ramos y su lengüetazo para lograr superar el reto viral de la botella

Sergio Ramos (33) y Mariah Carey (49) son algunos de los famosos que se han apuntado al reto viral de la botella. En este divertido desafío, llamado 'Bottle Cap Challenge', los participantes tienen que quitarle el tapón a una botella con alguna sorprendente maniobra. Los más hábiles lo hacen con una patada, logro que consiguió el actor Jason Statham, pionero en este reto.

Ramos no ha demostrado tanta habilidad como Jason y él se ha decantado por quitar el tapón de una forma muy curiosa. Y es que el defensa del Real Madrid ha sorprendido a todos con un lengüetazo.

Mariah Carey también ha pasado de la patada y ha conseguido quitar el tapón con su vozarrón. Ha lanzado un agudo envidiable y el tapón ha salido disparado.

El ex futbolista del Barça, Zlatan Ibrahimovic, también se ha sumado al reto, pero lo ha hecho con una impresionante patada desde el vestuario de su actual equipo, Los Ángeles Galaxy.

