Jeff Bezos, fundador de Amazon, planea boda con su amante tras firmar los papeles de divorcio

Jeff Bezos (55), el fundador de Amazon, acaba de divorciarse de MacKenzie Bezos (49) y ya tiene planes de boda con Lauren Sánchez (49). La reportera se ha adentrado de lleno en la vida del empresario estadounidense y ha comenzado a reformar la mansión en la que vivirán después de contraer matrimonio.

A Bezos no le gusta perder el tiempo. Según ha anunciado de The New York Post, el magnate quiere volver a dar el "sí, quiero". "Esto es mucho más serio que unas noches de citas. Los veo escabullirse para hacer cosas oficiales", explicó una fuente al mencionado medio. La pareja no se esconde y ya han sido vistos paseando por las calles de Manhattan, cenando juntos y viendo espectáculos de Broadway. También fueron fotografiados el pasado 4 de julio, cuando aterrizaban de un helicóptero privado en Manhattan.

El mismo diario ha señalado que esta boda será inminente y muy simbólica para ambos. "Habrá una gran ceremonia. Será algo para marcar su amor y todo lo que han pasado para estar juntos", han explicado. Los tortolitos vivirán su amor en la lujosa casa que Bezos tiene en Manhattan, un casoplón que adquirió el pasado mes de junio por una escalofriante cifra de 80 millones de euros y que Sánchez ya ha comenzado a reformar a su gusto. Mientras, ambos pasan tiempo juntos entre Nueva York y Seattle.

El divorcio de Jeff y MacKenzie

El fundador de Amazon y la escritora estadounidense pusieron fin a su amor tras 25 años de matrimonio. El proceso de divorcio comenzó el pasado mes de enero y este fin de semana se ha formalizado. ¿El motivo de la separación? La infidelidad de Bezos con la periodista que está apunto de convertirse en su próxima mujer. Esta relación extramatrimonial se conoció hace unos meses cuando salieron a la luz unos mensajes muy íntimos entre ambos.

El camino hasta cerrar el divorcio ha sido largo, ya que gestionar la gran fortuna del empresario no ha sido nada fácil. Según Bloomberg, MacKenzie tendrá una participación del 4% en el imperio de Amazon y se convertirá en la cuarta mujer más rica del mundo.