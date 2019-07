Gabriel Rufián sale en defensa de Albert Rivera por el 'caso Malú': "Es asqueroso y condenable"

La relación entre Albert Rivera y Malú también es objeto de discusión en el panorama político española. Si hace unos días era Pablo Iglesias el que defendía al líder de Ciudadanos y condenaba la atención mediática que despierta su idilio con la cantante, ahora ha sido Gabriel Rufián, otro de sus rivales políticos, el que ha sacado la cara por Albert.

El diputado independentista de ERC ha publicado un tuit en el que manda su apoyo a Rivera: "Me da igual quien sea y del partido que sea. Lo que piense, lo que diga y como lo diga. Lo que está pasando hoy en Twitter en torno a la vida privada de un político y su pareja o no pareja es absolutamente asqueroso y condenable", decía Rufián este domingo.

Y callar porque no es de los nuestros nos hace cómplices.