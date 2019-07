El padre de Meghan Markle, decepcionado con su hija por no haberle invitado al bautizo de Archie

Meghan Markle mantiene una nula relación con su padre, Thomas Markle, sobre todo desde que este salió en la prensa atacándola o fue pillado pactando unas fotografías falsas con los paparazzi. Por ello, la duquesa de Sussex decidió no invitar a su progenitor al bautizo de su hijo, Archie Mountbatten, celebrado este fin de semana en el Castillo de Windsor.

Lea también - El bautizo del hijo de Meghan y Harry: Archie Mountbatten es clavadito a su abuelo materno

Thomas ha expresado su tristeza y decepción por no haber sido invitado a este importante acto de su nieto: "A los 12 años fui monaguillo de la iglesia de la Reina y un miembro confirmado a los 14. Archie es mi nuevo nieto, así que desde luego me hubiera gustado estar allí para desearle a Archie y a sus padres salud y felicidad", ha explicado.

El padre de Meghan ha vuelto a mostrar el deseo de reconciliarse con su hija. Ya el pasado mes de mayo, tras el nacimiento del pequeño Archie, trató de acercar posturas con Meghan dedicando a la madre y al niño unas bonitas palabras. "Estoy encantando de saber que tanto la madre como el niño están bien. Me enorgullece que mi nuevo nieto haya nacido dentro de la familia real británica y estoy seguro de que crecerá para servir tanto a la corona como al pueblo de Inglaterra con gracia, dignidad y honor. Que Dios bendiga a este niño al que le deseo mucha salud y felicidad. Y mi enhorabuena para mi querida hija la duquesa Meghan y para el príncipe Harry. Que Dios salve a la Reina", dijo.

Lea también - Meghan Markle y su nueva polémica: tres niñeras en seis semanas

Sin embargo, sus intentos de retomar la relación con la duquesa de Sussex han caído en saco roto. Y es que Meghan aún está muy dolida por los ataques de Thomas contra su marido, el príncipe Harry, así como los que lanzó contra la familia real británica. Ella misma se lo hizo saber a su padre a través de una carta que sacaron a la luz las amigas de la ex actriz: "Le dijo 'papá me rompiste el corazón. Tengo un sólo padre. Por favor deja de victimizarme a través de los medios, así podemos reparar nuestra relación'". Sin embargo, la respuesta Thomas no fue como Meghan esperaba, ya que le pidió que se sacaran una foto juntos: "Sintió como que 'eso es todo lo contrario a lo que te estoy diciendo. Te dije que no quiero que nos comuniquemos a través de los medios y tú me estás pidiendo que nos manejemos a través de la prensa. ¿Acaso no escuchaste nada de lo que dije?'".