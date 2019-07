Makoke recuerda sus peores momentos con Kiko Matamoros: "Cumplí una penitencia"

Makoke ha recordado los malos momentos que vivió junto a su ex marido, Kiko Matamoros, en la última etapa de su matrimonio. Además, la ex concursante de 'GH VIP ha contado algunos detalles de su maravillosa relación de amor con Tony Spina.

La que fuera azafata del famoso programa Telecupón de Carmen Sevilla ha desvelado cómo vivió los difíciles últimos 10 años de su relación con Kiko: "En mis últimos 10 años de pareja no fui feliz. Hacía ya mucho tiempo que no era feliz Luché por ese amor. Sentía que cumplía una penitencia en esos 10 años", declaró en Viva la vida.

Makoke cambió después el tono para referirse a la gran etapa sentimental que atraviesa con Tony Spina: "Me da cariño, amor, positividad Es perfecto. Hemos tardado en hacerlo público porque nosotros mismos no sabíamos si iba a ir en serio o no. Estábamos ahí medio tal, medio liados y por eso tardamos en decirlo", ha explicado.

Desde que hicieron público su noviazgo, en mayo de este año, ambos intentan pasar el mayor tiempo juntos. Ella está muy feliz y presume de novio. Sus hijos, Anita Matamoros y Javier Tudela, también apoyan este romance: "Me dijeron que sea feliz. Lo único que quieren y me desean es mi felicidad", ha comentado.

Spina ha aprovechado para mandarle un par de recados a Kiko Matamoros: "Dice que tengo 20 euros en el bolsillo. Pero tengo algo que él jamás va a tener y se llama felicidad y educación. Es un fracasado", ha asegurado.