Albert Rivera y Malú superan su primera crisis tras una bronca "por una tontería sobre Pablo Iglesias"

La relación fantasma entre la cantante Malú y Albert Rivera existe y por tanto también hay momentos buenos y nos tan buenos en su noviazgo clandestino.

A sus 37 años, a nadie se le escapa que la madrileña tiene un carácter a veces complicado, porque es pasional, y sincera, y no suele callarse lo que opina. Las cantante no ha ocultado nunca sus discrepancias en terrenos profesionales, como cuando salió tarifando con Mediaset, por su encontronazo en La Voz.

Malú se ha mostrado discreta con su vida privada pero hasta ahora tampoco se había obsesionado con esconder sus romances, como en el caso de Gonzalo Miró.

Albert Rivera, un par de años mayor que su novia fantasma, es un joven líder político que siempre está en el candelero por sus polémicas y por su firmeza en algunos aspectos.

No es de extrañar que con la pasión de por medio y los problemas añadidos de sus trepidantes horarios laborales, repletos de compromisos, hayan estallado ambos y sacado a pasear su mal humor.

El programa Socialité llegaba a afirmar este domingo que habían roto, pero puestos en contacto con el entorno del líder naranja, nos dicen que "no hablamos de la vida privada de nadie de Ciudadanos" pero off the récord nos aseguran que "todo sigue igual que antes".

Si bien un confidente citado por el programa de María Patiño aseguraba incluso que había sido la cantante la persona que había tomado la decisión, en entorno de Rivera no da credibilidad a la supuesta ruptura, aunque sí nos apuntan que "hace días se les escuchó discutir con energía sobre un asunto relacionado con Pablo Iglesias, probablemente una discusión política pero no sabemos más", nos dicen. "Pero, vamos que era una tontería", insisten.