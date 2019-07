Stevie Wonder, de 69 años, suspende su gira para trasplantarse un riñón

El cantante y compositor estadounidense Stevie Wonder, anunció durante un concierto que se celebró este sábado en Londres (Reino Unido) que va a someterse a una cirugía de trasplante de riñón y por eso hará una pausa en sus 'shows'.

"Lo que sucederá es eso: voy a someterme a una cirugía. Voy a tener el trasplante de riñón en septiembre de este año", declaró leyenda musical, de 69 años. "Estoy bien", añadió. El autor de I just Called to say I love you ha asegurado que cuenta con un donante.

The moment, this evening at Hyde Park, Stevie Wonder told us why he would be taking a break from performing.... pic.twitter.com/pwfjnczGKx