Lolita y sus problemas económicos: "Estoy ahogada, no tengo casa ni un colchón, pero la nevera la tengo llena"

Las complicadas finanzas de Lolita fueron protagonistas este sábado de la entrevista que la primogénita de Lola Flores concedió a Telecinco.

"Me hicieron una inspección y he tenido que pagar mucho dinero", explicó la actriz y cantante, quien también reveló que "estoy pagando religiosamente, tengo fe en pagar mis deudas".

Lolita quiso aclarar que todo el dinero que debe no ha sido por fraude fiscal. "No he defraudado a nadie. No ha sido por fraude fiscal, sino por unas deudas que no pude pagar cuando llegaron. Vendí mi casa para pagar a Hacienda, una multa de alrededor de 600.000 euros", comentó.

La cantante y actriz se lamentó de la dureza con la que Hacienda trata a los artistas, una profesión en la que la inestabilidad laboral es el pan de cada día.

"Los personajes famosos deberíamos ponernos de acuerdo y sentarnos con el ministro de Hacienda. Todos queremos pagar. Los personajes de la farándula estamos todos en el mismo barco, no deberíamos estar en guerra sino saludarnos los unos a los otros", dijo Lolita.

"Hacienda debería entender que los artistas hay meses que trabajamos mucho y otros que no se trabaja. Lo que ganamos se equilibra. La vida del actor no es fácil. Hay que llegar a un acuerdo, no de no pagar, pero sí de poner facilidades. Nos estamos dejando la piel. Yo quiero pagar mis multas", se lamentó.

El origen de sus problemas económicos llegó con esa inspección que, casualmente, se produjo nada más casarse con Pablo Durán, su último marido. "Estoy ahogada. Me casé con Pablo Durán, me hicieron una exclusiva por la que me pagaron. Luego, a raíz de esta exclusiva, me hicieron una inspección y me pidieron ese dinero. Desde que me casé con Pablo me vinieron los problemas, ¡pero no por Pablo, pobrecito!", dijo, divertida, la actriz.

Para tratar de salir adelante, Lolita tuvo que pedir prestado, incluso a su hermana Rosario, como ya ha declarado en alguna ocasión. "He pedido ayuda a amigos, y anticipos. No se me cae la cara de vergüenza. No tengo nada ahorrado. No tengo casa ni un colchón, pero la nevera la tengo llena. Para comer todavía tengo, pero ahorrado nada. Mi madre me dejó estas piernas maravillosas, mucho arte y mucho amor, pero dinero nada de nada".

El reproche a su ex marido, Pablo Durán

Aunque lo considera un hombre maravilloso, la hija de Lola Flores no entiende la razón por la que su ex marido no le felicitó cuando se convirtió en abuela. Así lo ha vuelto a dicho en el Deluxe, donde ha hablado del amor, del trabajo, de su familia, además de su economía.

La actriz y cantante ha reconocido, a sus 61 años, sentirse plena y feliz volcada en su trabajo y sobre todo en sus hijos y su pequeño nieto, Noah. Durante la entrevista con Jorge Javier Vázquez ha hablado de sus amores del pasado, y cómo no de su última pareja formal, el cubano Pablo Durán. "Los problemas económicos deterioran mucho a una pareja", ha comentado Lolita, que ha asegurado que Pablo fue consciente de la situación de su vida en común "al ver que no podía ayudarme en mis necesidades de mi casa, en mis hijos No sé si se sentía inferior...".

Lolita ha reconocido seguir queriendo mucho a Pablo y alegrarse de que esté feliz con su nueva pareja con quien ha sido padre. "Es un hombre estupendo, lo quiero con locura y se merece ser feliz", ha compartido. Pero eso no quiere decir que no haya algo que le ha dolido, y mucho: "Me ha molestado que no me diera la enhorabuena cuando fui abuela, que no haya llamado a Elena. Él ha rehecho su vida, y yo sí le felicité, él sabía las muchas ganas que tenía de ser abuela".

Lolita ha asegurado que le encantaría que Pablo conociera a su nieto: "El me mandó fotos de su hijo. Además, lo tengo aún en el móvil y veo sus fotos de perfil. A mí Pablo no me ha hecho nada, estuvimos juntos diez años, pero sí me hubiera gustado que nos hubiera felicitado".