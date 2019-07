El hombre que acusó a Kevin Spacey de tocarle los genitales retira la denuncia

El hombre que acusó a Kevin Spacey de agresión sexual en el estado de Massachusetts hace tres años ha decidido retirar la demanda civil que interpuso contra el actor.

Todo ha quedado en nada. Mitchell Garabedian, el abogado de la "ex víctima" que acusó a de Spacey de conducta sexual explicita y lasciva, ha anunciado que el pasadó viernes 28 de junio solicitó la desestimación voluntaria de la demanda contra el actor.

Los hechos ocurrieron en el año 2016 en un bar de la isla de Nantucket. El denunciante, que tenía solo 18 años por aquel entonces, sostenía que el actor le invitó a beber varias rondas de cerveza y whisky. Incluso dijo a sus acompañantes que pretendía emborracharlo. También afirmó que le tocó los genitales tras arrinconarlo contra una mesa de billar.

Los abogados de Kevin Spacey solicitaron al juez que Mitchell Garabedian les entregara el móvil de su cliente, ya que así podrían demostrar que la denuncia carecía de fundamento. La supuesta víctima, señalaban, habría borrado unos mensajes de texto que respaldaban los argumentos de la defensa. En él su novia y el joven intercambiaban mensajes sobre la verdadera naturaleza del incidente. De esta forma quedaría probado que el muchacho simuló tener 23 años, y engañó a Kevin Spacey. De otra forma nunca le hubira invitado a beber alcohol.En la audiencia previa, celebrada en el Juzgado de Nantucket en marzo del presente año, Spacey se declaró inocente.

Mitchell Garabedian dijo en aquel momento que su cliente había perdido el móvil.

No ha sido esta la única acusación de acoso sexual que pesaba sobre Kevin Spacey, pero sí una de los más escandalosas y mediáticos, junto con el testimonio del actor Anthony Rapp, quien manifestó que Kevin había intentado seducirlo en 1986 cuando contaba solo 14 años y Spacey, 26. Y llegó en plena efervescencia del movimiento #MeToo. Kevin pidió disculpas a Rapp, pero su reputación ya estaba arruinada.

El actor, considerado como uno de los mejores intérpretes de Hollywood, ganador de un Oscar en el año 2000 por American Beauty, fue arrojado a la cuneta por la industria cinematográfica, hasta el punto de que su personaje fue eliminado de House of Cards, la serie que produce y protagoniza Robin Wright. Su exilio ha sido definitivo. Una película entera, "All the money in the world", dirigida por Ridley Scott fue rehecha sin él por completo, con el coste que ello supuso para los productores. Se le borró de todos los planos. Youtube Video

Kevin no estaba dispuesto a tragarse el sapo del acusador de Masachussets. De hecho en un vídeo titulado Let me be Frank (Dejenme ser Frank, en alusión a Frank Underwood), lo dejó muy claro. Con su maravillosa voz y la misma entonación del personaje que interpretaba en House of Cards, dijo entre otras cosas que no estaba dispuesto a pagar el precio de algo que no había hecho. El vídeo de este singular y extraordinario monólogo, cargado de indirectas muy sutiles, tan críptico como revelador, consiguió 11 millones de visitas, más que la temporada final de House of Cards entera en Estados Unidos. Se emitio en la última Nochebuena en el canal de Kevin Spacey en Youtube. Youtube Video

Pese a la convincente puesta en escena y a la fuerza que transmite en la grabación, por las mismas fechas paseaba avergonzado por la calle cubierto con un pasamontañas para evitar ser reconocido por la gente.

Hay que recordar que al menos quince personas han señalado públicamente a Kevin Spacey como un abusador, entre ellas, Harry Dreyfuss, hijo del actor Richard Dreyfuss. Pese a la retirada de esta denuncia, la carrera de Spacey está ya destruida por completo.