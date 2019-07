Diego Matamoros se reconcilia con su hermana Laura gracias a su nuevo sobrino

La familia Matamoros se ha convertido en uno de los clanes más polémicos de la prensa de corazón. Tanto Kiko Matamoros como su exmujer, Makoke, han espacido por los platós de televisión sus diferencias con los diferentes miembros de su familia, en especial Diego Matamoros.

Hace años que el hermano de Laura Matamoros no tiene relación con su padre pero lo que no nos imaginábamos nunca es que le fuera a pasar lo mismo con su hermana, con la que siempre había tenido buen trato y en la que se había apoyado cuando más lo necesitó. Ahora, los roles han cambiado, Laura tiene muy buena relación con su padre pero Diego no.

Diego Matamoros asegura que la relación con su hermana, Laura Matamoros, parece encauzarse gracias al sobrino que le ha dado: "Bien, yo le sigo viendo, todos los pasos los da también por casa, por mi casa y está la verdad que enorme, se parece mucho a mi la verdad, es como un pequeño clon mío". En cuanto a su hermana, confiesa que: "Laura también muy bien, con su novio, espero que siga así porque está en la buena senda, feliz".

El modelo desvela que es su madre quien más tiene presenta a su hermana que a él: "La tiene más mi madre ¿no? Esa es la diferencia". Entre los planes de la pareja, no está el de ser padres, aunque a Diego Matamoros le gustaría volver a tener otro hijo: "De momento a disfrutar, que ella es muy joven y todavía nos queda mucho viaje y mucha vida. Hay tiempo para todo, tengo ganas sí, con la persona adecuada y que sea de verdad" confiesa.

De esta manera, Diego Matamoros se ha presentado en el desfile de FIMI con una sonrisa en la cara, acompañada de su mujer, Estela Grande, de la cual no podría estar más enamorado y entusiasmo. Además, los dos han mostrados un gran interés de la moda infantil y tienen muchas ganas de disfrutar de su verano.