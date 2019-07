Ivonne Reyes y su hijo, inseparables en medio de su polémica judicial

No corren buenos tiempos para Ivonne Reyes y su hijo, Alejandro Reyes Torres, que están sumergidos en una polémica con la hija de Pepe Navarro y contra Eva Zaldívar por las famosas pruebas de ADN que le hicieron al hijo de la exconcursante de Gran Hermano Vip.

Lo cierto es que, esté pasando por lo que esté pasando, la venezolana siempre muestra una sonrisa de oreja a oreja ante las cámaras y se muestra segura ante las decisiones que toma en la vida. Ivonne se ha dejado ver junto con su hijo en el desfile de la feria FIMI, pero han evitado todo tipo de preguntas referidas al presentador y es que lo cierto es que no quieren ni oír hablar del tema.

Ivonne Reyes y su hijo, Alejandro Reyes Torres se niegan a responder a las preguntas sobre su padre y su expareja Pepe Navarro: "Hoy moda y moda, hoy toca moda y ver más moda". Así salió del paso la exconcursante de Gran Hermano Vip que al parecer está bastante cansada con la polémica que tiene con la hija del presentador y con Eva Zaldívar.

La madre de Alejandro Reyes Torres se vio también forzada a evitar el tema del presentador para no fastidiarse el día junto a su hijo: "Moda, Mercedes Benz Fashion Week... Fitness, nutrición y gente bella. Solo mensajes bonitos, el resto no da lugar". Al parecer a Ivonne Reyes se le ha comido la lengua al gato porque solo sabe hablar de fitnnes: "Estoy haciendo bastantes proyectos de fitness y de nutrición, sigo ahí invirtiendo para que la industria sea buena".

En cuanto sí Alejandro Reyes tiene novia o no, ha querido dejarlo bien claro el propio hijo de Ivonne Reyes: "No, no tengo nada, pero como suegra muy bien siempre". Más tarde, intervenía la madre para explicar que: "Ha tenido novia en su momento, pero ningún problema. Los chicos tienen que vivir su juventud y disfrutar de sus amores". Lo cierto es que la relación entre madre e hijo es muy estrecha y ellos mismos la definen como: "Estilo amigos pero no lo somos. No hay que sobrepasar, compartimos mucho, lo que trasladamos en las redes no es postureo".