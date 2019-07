La princesa Haya de Jordania, ¿se ha liado con su guardaespaldas?

Algo está cambiando en los países árabes. Primero ocurrió en Marruecos, y ahora le ha tocado el turno a la princesa Haya de Jordania, la que no esperó a la repartición de bienes tras el divorcio. Según se ha publicado llevaba en la maleta 34,6 millones de euros y en el corazón a un atractivo guardaespaldas. Ese y no otro habría sido el motivo de su huida. El Emir sospechaba algo.

Ya ha iniciado los trámites para el divorcio, según ha publicado The Guardian, y podría estar decidida a ser feliz. Su marido de 69 años, el emir Mohammed Bin Rashid, la máxima autoridad de Dubai, no reunía, al parecer los requisitos para conseguirlo. Haya de Jordania, de 45 años, una mujer muy atractiva, podría estar enamorada de un guardaespaldas, según publican diversos medios del Reino Unido.

Se trataría de un oficial británico, un hombre atractivo de quien el emir sospechaba. Sin embargo, diversos amigos suyos han negado que existiera algo más que amistad entre la princesa y él.

Sean ciertos o no los rumores, algo grave ha ocurrido entre el emir y su esposa. De no ser así, Haya no se habría trasladado junto a sus hijos Zayed y Al Jalila, de tan solo 7 y 11 años, respectivamente, a la capital británica, huyendo de su marido. Estaba desaparecida desde el pasado 20 de mayo. Escapó gracias a la ayuda de un diplomático alemán y no se sabe lo que hubiera podido ocurrirle de permanecer en un país donde rige la Sharia, la ley islámica. Los castigos contra las mujeres adúlteras son terribles. Las leyes que se aplican en Dubai permitieron que una británica fuera detenida e ingresada en prisión por atreverse a denunciar que había sido víctima de una violación grupal.

Según el diario The Times, la princesa habría tenido atenciones especiales y una actitud "inapropiadamente íntima con el guardaespaldas". El emir de Dubai ha fortalecido esta teoría al colgar este mensaje: "Traicionaste la confianza más preciada y tu juego ha sido revelado".