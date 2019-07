Carmen Calvo desata las críticas en las redes sociales por un cinturón ¿de 3.000 euros?

Carmen Calvo (62) ha incendiado las redes sociales. La vicepresidenta en funciones ha sido duramente criticada por los internautastras lucir un cinturón que los usuarios aseguraban que costaba hasta 3.000 euros. La polémica ha llegado a tal punto que incluso la marca que ha diseñado el cinturón ha salido en defensa de la vicepresidenta socialista.



La mano derecha de Pedro Sánchez ha acudido esta mañana a la inauguración de un curso de verano en la Universidad Complutense de Madrid. Allí ha aparecido con este polémico complemento, de la firma de lujo Hermès. En un principio, se rumoreaba que costaba 3.200 euros. "¿Me está diciendo que con ese cinturón pago 6 meses de alquiler? Ella lo lleva y nosotros nos lo apretamos" o "Tienen la boca llena de pueblo y los bolsillos llenos de dinero", han expresado algunos de los internautas más cabreados.

Me está diciendo que con ese cinturon pago 6 meses de alquiler? Ella lo lleva y nosotros nos lo apretamos — Cornelius jr (@causas_ajenas) 3 de julio de 2019

La noticia de Carmen Calvo. Ella gastando 600€ en un cinturón , pero va a la imaguracion de un curso de feminismo y Movimiento Obrero.¿ En serio ? Si estos Políticos están ya en la clase Más que acomodada. — Carmen Segura (@CarmenS19783693) 5 de julio de 2019

Tienen la boca llena de pueblo y los bolsillos llenos de dinero — RICARDO (@RICKHARD63) 3 de julio de 2019

El socialismo es bueno.. para ti! pic.twitter.com/RfTOm1gQw3 — Don Rodrigo ???????? (@RodrigoDdeV13) 3 de julio de 2019

Lea también: Carmen Calvo recibe piropos y duras críticas por su look de la victoria

Otros usuario, los menos, se posicionaban a favor de Carmen. "Llámame rara, pero me importa un bledo que lleve cinturones de 600 euros que se pague con su sueldo. Lo que me importan son las bobadas que dice" o "Si la vicepresidenta se compra un cinturón de 3.000 euros, porque se lo puede permitir, ¿qué problema hay? Si yo pudiera, tendría un Tesla y no un Opel", han escrito otros tuiteros.

Llámame rara, pero me importa un bledo que lleve cinturones de 600 euros q se pague con su sueldo.

Lo que me importan son las bobadas que dice. https://t.co/uJxqM4M8Oo — Cristina Ayala (@cris_ayala_) 5 de julio de 2019

Vamos a ver... si la vicepresidenta @carmencalvo_ se compra un cinturón de 3000 euros, porque se lo puede permitir, ¿qué problema hay?



Si yo pudiera, tendría un Tesla y no un Opel. — Ginés de Lara (@InfanteDeLara) 5 de julio de 2019

Lea también - Nicolas Sarkozy, el hazmerreír de las redes: le saca una cabeza a Carla Bruni en su última portada

Ante las dudas de si el cinturón realmente tenía un valor de 3.000 euros, la marca ha aclarado la cuestión: "El precio de la hebilla, modelo 'Mini Constance' es de 210 euros, y la piel es cuero, modelo Epsom, de 24 milímetros, que cuesta 310 euros. No es ninguna piel exótica, por lo que podemos descartar totalmente que el cinturón cueste 3.265 euros", han expresado.