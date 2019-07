Melanie Griffith es la 'bomba': presume de físico en Ibiza a los 61 años

Con un bikini negro y una sonrisa de oreja a oreja, la ex mujer de Antonio Banderas pasea estos días por la isla pitiusa en compañía de unas amigas. Melanie Griffith disfrutó de una jornada marinera a bordo de un yate y a juzgar por las imágenes, se lo pasó pipa.

Hace ya cinco años que se divorció de nuestro actor español más internacional y aunque no ha rehecho su vida sentimental, Melanie Griffith lo tiene más que superado. Ha recuperado la sonrisa junto a su familia y amigos y con estos precisamente ha viajado a Ibiza, donde disfruta de unas vacaciones mediterráneas.

A sus 61 años, la actriz de Two Much lució su cuerpo sin complejos ataviada con un bikini negro muy discreto y que le sentaba de maravilla. Griffith dejó claro que el yoga, disciplina que practica a diario, no solo le cuida la mente sino también el físico.

La ex de Antonio Banderas y sus amigas alquilaron un yate para disfrutar del día en alta mar. Regresaron a tierra en una lancha y almorzaron en uno de los chiringuitos cercanos a la playa, un plan que repiten muchos otros famosos estos días en Ibiza, como Zidane, Juana Acosta o Messi.