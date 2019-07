Pablo Iglesias dice que Arturo Fernández era "amable y muy majo", aunque fuera de derechas

La muerte del actor Arturo Fernández a los 90 años ha provocado un enorme terremoto en las redes sociales, donde rostros muy conocidos de la sociedad española le han dado el último adiós. Uno de ellos es Pablo Iglesias, que ha recordado al eterno "chatín" con un mensaje muy cariñoso.

El líder de Podemos ha dejado a un lado sus colores políticos, dado que Arturo Fernández reconoció siempre ser "de derechas", y le ha brindado un bonito homenaje en forma de tuit. Iglesias ha recordado una anécdota que vivió junto a él en el rodaje de una serie.

"Conocí a Arturo Fernández haciendo de extra en una serie suya (pedían chicos con el pelo largo para hacer de comensales de figuración en un restaurante vegetariano) Fue amable y muy majo con nosotros que estábamos allí por 5000 pelas. Abrazo a la familia y amigos. Descanse en paz", ha comentado el político en la red.

Lea también - Arturo Fernández se quejaba de que no le dieran premios por ser de derechas

Minutos después, Pablo ha mostrado las imágenes en las que aparece en aquella serie protagonizada por Arturo Fernández: "Pues aquí las pruebas del delito. Esto no lo tenía ni el comisario Villarejo. Incluso después de marcharse, Arturo Fernández nos ha vuelto a hacer sonreír. DEP", escribía el de Podemos, que aparece muy cambiado, pero luciendo su característica melena.

Iglesias no ha sido el único representante político que ha recordado al actor. Albert Rivera también le ha dedicado unas sentidas palabras en Twitter: "Qué noticia tan triste el fallecimiento de Arturo Fernández. Nos deja un gran actor, muy querido por los españoles, una de las figuras más relevantes de nuestro teatro, cine y televisión. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. DEP", decía el líder de Ciudadanos.

En la misma línea se mostraba Pablo Casado: "Mi sentido pésame a la familia, amigos y admiradores de Arturo Fernández, un gran hombre del cine y del teatro, trabajador incansable hasta el último momento en los escenarios. Buen embajador de Asturias y orgulloso español. Descanse en paz", declaraba el mandamás del PP en Twitter.

Las políticas Begoña Villacís, Díaz Ayuso o Andrea Levy, entre otras, también han dado el último adiós al actor, quien ha sido homenajeado por otros famosos como Dani Martínez, Luis Merlo, Carlos Latre o Arturo Pérez-Reverte.

SE NOS FUE EL GRAN ARTURO FERNANDEZ. QUÉ PENA!! SIEMPRE LE ENCANTÓ MI IMITACIÓN Y ME DECÍA: "CARLINES, NO ME HAGAS Q ME ROBAS LAS NOVIAS, QUE TE CANEO!!! " UN GRANDE ! DEP pic.twitter.com/nh0eQe2EM1