Joao Félix, nuevo crack del Atleti, es un ligón: "Las chicas me mandan fotos desnudas"

Joao Félix, a sus 19 años, se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del fútbol madrileño. Ni siquiera el Real Madrid ha llegado a los 127,2 millones que el club rojiblanco ha desembolsado por este joven portugués, que ha destacado en el campo y fuera de él. Y es que hace unos meses aseguró que la fama le ayuda a ligar.

"El éxito me ha ayudado mucho con las chicas. A menudo, en redes sociales me envían fotografías, algunas incluso salen desnudas", dijo el nuevo crack del Atleti, quien ahora es posible que multiplique su éxito en Instagram, donde está a punto de alcanzar el millón de seguidores.

Pese al interés que despierta entre las chicas, el ex futbolista del Benfica prefiere disfrutar de la soltería y no emparejarse tan pronto: "No pienso en buscar novia, todavía soy muy joven. Hay tiempo para todo", explicó Joao.

Tras su fichaje por el conjunto colchonero, el joven aterrizará en Madrid este fin de semana para ponerse a las órdenes de Diego Pablo Simeone. En estos días de aclimatación, Félix estará acompañado por su familia, que siempre le ha apoyado en su sueño de triunfar en el mundo del fútbol. Ya han comenzado a buscar casa en una de las zonas exclusivas de la capital como La Moraleja o La Finca, con el objetivo de instalarse lo antes posible y favorecer la rápida adaptación del nuevo crack del Atleti.

