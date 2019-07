Pilar Rubio muestra su segundo e impactante traje de novia: un mono rojo de pedrería

Hace ya más de quince días que Pilar Rubio y Sergio Ramos se dieron el "sí, quiero" pero todavía quedan secretos por desvelar de este bodorrio. La reportera, que fue muy criticada por el vestido de novia que eligió para la ceremonia religiosa, ha dejado a todos boquiabiertos este jueves al mostrar el modelo que lució durante la fiesta: un mono rojo de pedrería firmado por Zuhair Murad.

Lea también: Sergio Ramos y Pilar Rubio, de vacaciones familiares a Egipto tras su luna de miel en Costa Rica

"Siempre te dije mi amor @sergioramos que si algún día nos casábamos, yo iría de rojo. And HERE I GO!!! Una fantasía hecha realidad gracias a @zuhairmuradofficial", ha escrito junto a la instantánea. Se trata de un mono rojo espectacular con capa del mismo color, brillos y pedrería, muy ajustado que marcaba perfectamente la preciosa figura de la novia.