Letizia veta a su sobrina Carla Vigo en un acto relacionado con la fiesta del Orgullo

Los Premios Orgullo de Studio 54 contaban este miércoles con una invitada muy especial, Carla Vigo Ortiz, la sobrina de la reina Letizia, nacida de la relación de su hermana Érika Ortiz Rocasolano y el escultor Antonio Vigo.

Érika Ortiz Rocasilano falleció en 2007 a los 31 años, al parecer quitándose la vida y dejando un gran pesar en la familia y una hija de 6 años, Carla, que ahoar ya es mayor de edad. Después de años viviendo con toda discreción, Carla, muy activa en las redes sociales, sorprendió a todos recientemente publicando su defensa a ultranza del mundo LGTB, aseguró que le gustaría ser la pregonera del Orgullo Gay y hasta confesó que no le importaría participar en Supervivientes.

Tales manifestaciones, con cierta repercusión pública, debieron poner los pelos de punta a su tía Letizia. El caso es que Carla Vigo, mejor dicho su representante (porque tiene representante), había confirmado que Carla asistiría encantada la tarde del miércoles a Studio 54, un local de la calle Barbieri, en pleno barrio de Chueca, para recoger su Premio Orgullo, que se le había otorgado "por su apoyo y visibilidad al movimiento LGTBI".

Sin embargo, sólo tres horas antes de la cita, la mánager de la sobrina de la reina comunicó sin más explicaciones, que su representada anulaba su presencia en el acto, una de las convocatorias más simpáticas de la Semana del Orgullo en Madrid.

Parece que fuentes de la organización pudieron averiguar off the récord que Letizia habría hecho llegar a su sobrina su oposición a que se hiciera notar de forma tan visible en un acto tan militante en la causa gay, a la que por otra parte Letizia respeta y con la que empatiza, como ha quedado de manifiesto en varias ocasiones, como en uno de sus primeros actos como reina, al recibir a este tipo de colectivos en audiencias oficiales. La Reina ya mostró su apoyo en una ocasión al matrimonio homosexual durante un viaje a Chile, una declaración que generó controversia entre aquellos más conservadores que le indicaban que su papel como consorte real no era hablar sobre estos temas, sino acompañar a su marido en sus actos. Hace dos años, la Casa Real envió "un cordial saludo" a la organización de la fiesta del orgullo, "con el deseo de que la celebración del citado evento constituya un éxito", rezaba una nota enviada por el entonces responsable de las relaciones de Zarzuela con la prensa a la revista Shangay.

Sin embargo, alguien ha debido pensar que el protagonismo de Carla Vigo en este tipo de causas sociales salpicaría a toda su familia, para bien en algunos casos. O quizá para desencadenar las críticas de extremistas y homófobos contra la Corona. Carla estudia arte dramático y baile y querría ser artista en un futuro. Es una chica alegre, inteligente y simpática que echa de menos a su madre cada día y querría ser libre en sus gustos y costumbres. Pero se ve, que no lo tiene fácil.

