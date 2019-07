Aitor Ocio, indignado: Laura Sánchez le denuncia por publicar fotos de su hija y el juez le da la razón

Aitor Ocio (42) ha compartido un comunicado en el que explica que no podrá subir más fotos junto a su hija Naia en Instagram. ¿La razón? Un juez ha dado la razón a Laura Sánchez (38), que denunció al futbolista por subir a la red social fotos con la niña: "Nos han borrado nuestras fotos, pero jamás nadie podrá borrar nuestras sonrisas", ha escrito el vasco.

"A partir de ahora, no nos permiten a Naia y a mí seguir compartiendo con vosotros algunos de nuestros momentos juntos en mi cuenta de Instagram, de la manera en la que nos gustaría y como lo habíamos hecho hasta ahora", ha contado el futbolita.

Ocio se siente muy apenado por esta situación para la que no encuentra explicación: "Hablo en plural, en todo momento, porque todas las fotografías que habéis podido ver durante estos años eran consensuadas por ambos antes de su publicación. Era algo que tanto a Naia como a mí nos hacía especial ilusión", ha escrito. "¿A quién hacemos daño?".

El vasco cree que este tipo de leyes están obsoletas y deberían adaptarse a los nuevos tiempos: "Resulta ser que un padre con la guarda y custodia única no puede compartir en su cuenta personal el orgullo, amor y admiración que siente por su hija. Y todo esto en base a una ley aprobada en el año 1982", ha explicado el ex de la modelo. "Los que me conocéis sabéis lo que representa Naia para mí y que jamás haría nada que fuera perjudicial para ella".

Al mismo tiempo, ha aprovechado para arremeter contra la modelo y madre de su hija: "Resulta paradójico pensar que Naia podrá aparecer en el Instagram de amigas suyas, familiares o terceras personas y, sin embargo, no en el de su padre. Por lo tanto, ¿realmente es algo tan negativo o perjudicial o sólo es una cuestión de que dos personas separadas tengan que ponerse de acuerdo?", ha escrito el futbolista.

Laura Sánchez y Aitor Ocio pusieron fin a su relación en el año 2006. La custodia de la pequeña ha sido desde entonces el principal motivo de enfrentamiento entre ellos. Es el ex futbolista del Athletic de Bilbao quien posee la custodia de su hija, algo de lo que Laura Sánchez siempre se ha mostrado contrariada. La modelo ha intentado en varias ocasiones que su hija viva junto a ella en Madrid pero no lo ha conseguido.

Con esta nueva medida la relación entre ambos es, si cabe, aún más tensa, aunque esto no le impedirá a su padre seguir disfrutando de su hija como lo ha hecho hasta ahora: "Os aseguramos que aunque ya no podáis vernos juntos en Instagram, no dejaremos de compartir y de disfrutar cada uno de nuestros momentos, tanto en las obligaciones como en nuestros ratos para el disfrute", ha sentenciado el ex jugador.