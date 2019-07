Javier Cárdenas explota contra los que se ríen de su six-pack: "Que sigan con su mierda de vida"

Javier Cárdenas se encuentra en Ibiza disfrutando de unas maravillosas vacaciones en el mar. Durante sus días de descanso, el presentador ha publicado una imagen en las redes sociales presumiendo de abdominales. El cuerpazo del periodista catalán ha levantado las sospechas y las bromas de los medios y los usuarios de la red. Él mismo ha respondido con contundencia a sus críticos.

Todo comenzó cuando Cárdenas publicó una imagen en Instagram presumiendo de cuerpo musculado desde Ibiza. Los marcados abdominales del periodista han sorprendido a todos y algunos medios incluso se han preguntado si eran el resultado de algún tipo de operación al estilo Leticia Sabater.

Los internautas, por su parte, sacaban su sentido del humor para bromear con los cuadraditos que luce el periodista y acusarle de "haberse pasado con el rotulador". "Qué bien han dibujado esos abdominales" o "¿Eso es operado, no?", le decían.

Las sospechas sobre sus músculos han llegado hasta tal punto que el propio Cárdenas ha dejado claro en las redes sociales que toda su anatomía es real. Para ello, ha publicado varios post con algunos reportajes en revistas que protagonizó en el pasado: "¡Curioso! ¡Hace tres años la revista Cuore me hizo estas fotos robadas mientras entrenaba! Hoy El Mundo saca una foto mía de Instagram para cotillear si me he operado los abdominales. Antes El Mundo era una diario serio. ¿El brazo también está operado? ¿Y el hombro, el pectoral...? Curioso que no digan nada hace tres años cuando estaba más en forma", escribía junto a la imagen.

"Es lo que tiene no aceptar el chantaje de coproducir programas de televisión con nadie. Repito, hace casi cuatro años de esto. Como mínimo que la gente sepa porque viene esto", alegaba Cárdenas, que después subía a la red social otro nuevo documento y ratificaba su argumento: "De este reportaje hace 5 años... Como veis el mismo cuerpo... Curioso, El Mundo no dijo nada entonces y estando aún más fuerte que a día de hoy. Pero claro, no hacía televisión y aún nadie me había chantajeado para que produjera un programa con ellos, y que si no me atuviera a las consecuencias. En fin, que soy un privilegiado, me siento feliz con todo lo que tengo. Y a los que engañan, que sigan con su mierda de vida. Por cierto, hoy no voy al gym, porque creo que no lo necesito", sentenciaba.