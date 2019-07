El brutal topless de Cristina Pedroche para promocionar un centro de estética

Cristina Pedroche ha sacado su lado más sensual en Instagram al publicar un brutal topless que ha revolucionado a sus más de 2,3 millones de seguidores. Con la imagen, la presentadora aprovechaba para promocionar un centro de estética en el que se siente muy bien tratada siempre.

"Ey, que ya ha llegado el verano. Toca refrescarse", decía Pedroche bajo la imagen, antes de los agradecimientos: "Gracias al equipo de Santum Estética por esta sesión y por todo lo que me miman siempre", sentenciaba la joven, que aparece sin la parte de arriba del bikini y luciendo un envidiado bronceado.

Como no podía ser de otra manera, la publicación de Cristina se ha llevado los elogios de sus fans, que le han regalado un sinfín de piropos: "La pregunta es: ¿eres real?", "estás hermosísima", "Qué calor me has dado", "guapísima como siempre" o "Subió la temperatura", son solo algunos de los comentarios que ha recibido.

La tertuliana de Zapeando ha compartido el topless solo unas horas después de que sus declaraciones sobre la menstruación se convirtieran en noticia: "Si los hombres tuvieran la regla se mancharían la cara de sangre para ser más machos", dijo Pedroche, entre otras perlas.