El topless al límite de Miley Cyrus para evitar la censura de Instagram

Miley Cyrus regresa por la puerta grande con su nuevo tema, Mother's Daughter, cuyo videoclip es una auténtica oda al movimiento LGTB y al amor libre. Para promocionar la canción, la cantante estadounidense ha publicado varios post subidos de tono en las redes sociales. Eso sí, tratando de evitar la censura de Instagram.

En una de sus publicaciones, Cyrus muestra parte de su pecho, pero tapa el pezón, consciente del férreo control que sufren este tipo de imágenes en la red social. En otras de sus imágenes, la artista muestra fragmentos del videoclip, también de gran carga sexual.

Este trabajo es muy especial para Miley, ya que también participa su madre, Tish Cyrus. Ambas han posado juntas en una instantánea que la propia cantante ha compartido en Instagram: "¡La mamá más mala de todos! Nombra un dúo más icónico...", ha escrito la joven, que llama a su progenitora "Jefa".

Con frases como "No me jodas mi libertad", "soy libre" o "no soy un objeto", Cyrus saca su lado más reivindicativo en este tema llamado a liderar la lista de éxitos del verano.