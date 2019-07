El bonito homenaje del príncipe Guillermo a su madre, Lady Di

Este lunes no era un día cualquiera para el príncipe Guillermo. Su madre, Diana de Gales, fallecida el 31 de agosto de 1997, habría cumplido 58 años. Por ello, el nieto de Isabel II quiso tener un bonito gesto con todos aquellos admiradores de Lady Di que se trasladan cada año a Kensington para homenajearla.

Y es que el marido de Kate Middleton decidió unirse a la vigilia organizada en memoria de su madre. Guillermo de Inglaterra salió de su casa en torno a las 7 de la tarde para dar las gracias a todos los seguidores de la princesa de Gales. Según se aprecia en las imágenes publicadas por Daily Mail, el príncipe saludó con cariño a los presentes y les dedicó unas bonitas palabras, ante la emoción de los asistentes.

William stuns well-wishers after they hold all-day vigil outside Kensington Palace to mark Princess Diana's birthday https://t.co/UjH7NokRCu