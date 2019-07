Fernando Hierro, implacable con sus negocios: echa a su cuñado de la empresa tras divorciarse de su mujer

Fernando Hierro ha tomado una drástica decisión empresarial tras divorciarse de su mujer, Sonia, con quien llevaba más de 20 años de relación. El ex seleccionador español ha excluido a su cuñado, José Antonio Pellón, de todos los cargos de su empresa, Rodiaferso SL.

Lea también - El ex seleccionador Fernando Hierro se separa de su mujer tras más de 20 años

No es el único movimiento empresarial que ha realizado el ex futbolista del Real Madrid, ya que ha introducido en dicha compañía a sus dos hijos influencers, Claudia y Álvaro, que harán las veces de apoderados, tal y como cuenta Ok Diario.

Rodiaferso SL es el buque insignia del emporio del ex capitán blanco. La empresa se dedica a la promoción inmobiliaria y cuenta con un activo de 6,7 millones de euros. En 2017, tuvo un superávit de 300.000 euros, aproximadamente. La compañía engloba a otras empresas como Atalaya Axarquía SL y Olivecons SL, enfocadas a la explotación agropecuaria y de casas rústicas.

Asimismo, Hierro posee un exitoso negocio de cultivo de frutas tropicales en la Costa del Sol, con el aguacate y el mango como frutas estrella. Este último producto le llevó a participar también en la creación de la ginebra Ballix, primera en ser destilada con mangos, según contaron varios medios en 2017.

El sector textil tampoco escapa a los dominios de Fernando. Su próximo proyecto consiste en lanzar al mercado la marca Ekatom, una ropa biofuncional, realizada con materiales que doten a la piel de beneficios. El ex defensa malagueño también tiene participaciones en empresas procedentes del sector sanitario e inmobiliario.