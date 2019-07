Santiago Segura comparte una foto de su adolescencia: "Gordo, con gafas y toreando el bullying"

"14 años, entrando en la adolescencia, gordo, con gafas, toreando el bullying como mejor podía", así comienza el escrito en Instagram de Santiago Segura, quien ha recordado su infancia con una imagen del su complicado pasado.

Con el hashtag #misaventurasenelsigloXX, el actor y director ha contado la historia de su adolescencia antes de estrenar Padre no hay más que uno, su primera comedia familiar. En la instantánea, Segura aparece con 14 años. "Intentando reclutar amiguetes para que me ayudasen haciendo cortometrajes con mi tomavistas súper-8, estudiando siempre a última hora para aprobar asignaturas que no me interesaban", decía el actor bajo la foto.

Santiago también ha recordado la creatividad que tenía, la misma que le ha llevado a ser quién es: "Leyendo tebeos todo el rato, dibujando en cualquier espacio en blanco, incapacitado para cualquier tipo de actividad gimnastica, adicto a las sesiones de programa doble de cines de barrio, a los milhojas de Nata y crema, a la televisión y con un negocio de compra/venta/cambio de cómics en El rastro... así era yo", ha asegurado Segura, que así se define en su etapa adolescente.

No es la primera foto que sube de niño. La pasada semana compartió otra imagen en blanco y negro en la que posaba en el campo, despeinado y con un chaquetón: "Me gusta compartir con vosotros mis fotos de niño, cuando era niño era feliz, así que os comparto felicidad".

Parece que el intérprete de Torrente está pasando por una etapa un tanto melancólica y no sólo comparte fotografías de su niñez, sino también de su progenitor. "Mi padre, Felipe, cuando hizo la mili... parecía un niño. Pues se chupo dos años en la Marina. Yo para 'compensar' ese servicio gratuito a la patria de mi progenitor me prometí a mí mismo librarme, como fuese, de esa entrañable formación castrense. Me costó muchísimo, pero al final lo conseguí (igual otro día os lo cuento)", contaba en otra de sus publicaciones.