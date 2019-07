La sobrina díscola de Letizia 'amenaza' la paz de la reina: "No es monárquica"

Carla Vigo Ortiz, hija de Érika Ortiz, hermana pequeña de doña Letizia, podría convertirse en un serio peligro para la Familia Real. La joven, que no descarta participar en Supervivientes, no se siente especialmente cercana a su tía ni a la institución que ella representa, según han asegurado sus amigas íntimas.

"No es monárquica", han desvelado al programa Socialité. Asimismo, también han asegurado que Carla no quiere ser reconocida por su conexión con la Casa Real: "No quiere que la conozcan por ser la sobrina de la Reina, ella quiere ser Carla Vigo Ortiz".

La boda de Letizia y Felipe marcó un antes y un después en su familia: "Letizia no tuvo en cuenta a su familia cuando decidió casarse con Felipe". Esto es considerado un error por Carla, tal y como han contado sus amigas, ya que supuso un gran cambio en las hasta entonces vidas anónimas de sus familiares.

También han hablado de la relación con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Al parecer, cuando va a visitarlas a El Pardo, le quitan el móvil. "No puede sacarse ni tener fotos con las niñas", han informado sus amigas al programa de Telecinco. También tiene terminantemente prohibido hablar de las niñas. En esta línea, el periodista José Antonio Avilés ya contó que "tuvo que firmar un documento de confidencialiad" cuando cumplió 18 años.

Por último, las íntimas de la joven han desvelado uno de los grandes deseos de su amiga: "A Carla le encantaría que Letizia diera el pregón del Orgullo gay para que así llegara a mas personas".