Ivanka Trump, hazmerreír de la red tras 'colarse' en la cumbre del G-20

La sorprendente presencia de Ivanka Trump entre los hombres y mujeres más poderosos del mundo en la cumbre del G-20 ha originado una gran cantidad de bromas y memes en las redes sociales. Los usuarios de Internet han sacado su lado más cómico con la hija del presidente de Estados Unidos.

Bajo el hastag #unwantedivanka (no querida/deseada Ivanka), los internautas han bromeado acerca de la presencia de la empresaria en una reunión tan importante. Los usuarios han echado mano del Photoshop para colocar a la hija de Donald Trump en otros momentos míticos de la historia y el cine. ¡Aparece hasta en E.T.!

Una gran cantidad de tuiteros también han reaccionado al vídeo en el que Ivanka trata de hablar y exponer sus ideas ante la presencia del presidente galo, Emmanuel Macron, la primera ministra británica, Theresa May, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y la directora del FMI, Christine Lagarde, pero ellos la ignoran por completo.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ