Fernanda Colombo, la árbitra brasileña a la que han ofrecido ser "señorita de contactos"

Fernanda Colombo saltó a la fama hace unos días al arbitrar el partido de la Liga de las Estrellas de Ecuador. La gran belleza de la joven, así como sus bromas sobre el terreno de juego con los futbolistas, le convirtieron en una de las grandes estrellas del encuentro. Pero la fama también le ha traído una "propuesta inmoral", que ella misma ha denunciado en las redes sociales.

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ