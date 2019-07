Beatriz Tajuelo, ex de Albert Rivera, presume de escotazo desde Menorca

La influencer y ex novia de Albert Rivera vuelve a sonreír después de pasar por una de las rupturas más difíciles de su vida, tal y como le confesó al rey Felipe hace unos días. Ahora, Beatriz Tajuelo disfruta del verano en Menorca, su "paraíso de aguas cristalinas", donde presume de felicidad y de escotazo con un bikini de estampado floral e inspiración romántica.

Después de la tormenta llega la calma y la de Tajuelo está en Menorca, desde donde asegura que "la vida es bella". No se lo ha parecido durante el primer semestre del año, cuando protagonizó una de las rupturas más sorprendentes del año. Después de cinco años con el líder de Ciudadanos, no ha sido fácil para ella recomponerse y así se lo comentó a Felipe VI, con el que se encontró hace unos días en un acto: "Ha sido muy duro", le dijo al rey, que le preguntó con amabilidad cómo se encontraba.

Lea también: Felipe VI consuela a Beatriz Tajuelo, ex de Albert Rivera: "¿Cómo estás, qué tal todo?"

"Solo fue una ruptura más, no pasa nada. He tenido más parejas. La única diferencia es que aquí te llaman los medios y se entera todo el mundo", comentó Tajuelo a Su Majestad, según La Razón. "A lo que conlleva una ruptura normal añádale la parte mediática y suma el acoso diario que sufrimos tanto mi familia como yo. Gente preguntando a mis vecinos y yo teniendo que ir por la calle mientras me hacían preguntas muy desagradables. Llegaba a mi trabajo temblando. Incluso me han tenido que sacar por la puerta del aparcamiento. Ha sido un cóctel difícil de digerir".

Pero la vida sigue y la de Tajuelo la ha llevado a Menorca, donde disfruta del sol y el mar en compañía de unos amigos con los que disfrutó de una jornada playera y otra de turisteo por Binibèquer Vell, del que quedó enamorada.

La catalana, que abandonó su profesión como azafata de vuelo para cumplir su sueño y ser influencer, posó desde distintos puntos de la localidad balear y presumió de vistas, de vino blanco y de tranquilidad.