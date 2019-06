Belén Esteban quiere quedarse embarazada: "Voy a ir a por el niño ya"

"Que sepáis que voy a ir a por el niño ya. ¡Pero YA!" "Que venga cuando tenga que venir porque yo soy diabética". "Tendría que estar de reposo absoluto los tres primeros meses y además es que tengo una edad". "A mí me encantaría y Miguel también quiere. Lo viviría de otra manera".

Como es obligado en todo lo que rodea la vida de Belén Esteban, no tardaron en surgir las polémicas e informaciones que podrían haber fastidiado la fiesta de su boda con Miguel. Detenciones de paparazzis dentro del recinto, topos ocultos entre los invitados, el hackeo de su móvil... Eso sin contar las informaciones aportadas por invitados y amigos como Jorge Javier Vázquez o Mila Ximénez, quienes dijeron que la novia pasó por momentos como el de taparse con una sábana para no ser fotografiada u obligar a sus invitados a humillarse pasando por un detector de cámaras y separarse de sus móviles. Mila Ximénez admitió que Terelu se había molestado cuando pasaron el detector a María Teresa Campos. ¿Alguien se imagina a doña María Teresa Campos molestándose en hacer fotos para pasarlas?

Es evidente que Belén se jugaba muchas decenas de euros y que no se fiaba de todos sus compañeros. Así se vio este sábado en el Deluxe, donde apareció con sus imborrable sonrisa, pletórica de felicidad para aclarar por ejemplo que expresó a todos su deseo de que no les hicieran vacío a las Campos. "Y lo tengo que agradecer porque hicieron que no me preocupase", dijo. "Yo vi a María Teresa cansada, pero las tres estuvieron conmigo muy bien, me emocioné mucho cuando le di el ramo a Terelu. Lo hice por lo mal que lo ha pasado y por el cariño que le tengo. Su cara nunca se me olvidará".

Lea también: Lo que Belén Esteban no ha contado en su exclusiva de boda: dos amigas, a tortas por un hombre

Belén dijo que ignoraba que María Teresa se molestara por el control de seguridad: "Las medidas eran para todo el mundo, tengan la edad que tengan". "Si la ha ofendido le pido disculpas", se excusó.

Belén, como ya informamos, interpuso una denuncia por el hackeo de su móvil: "Tiro para adelante con esto porque esto es ilegal y tiene pena de cárcel. Es una suplantación de identidad. Lo que me han hecho es muy feo. No consiento que se hagan pasar por mí y que me roben mis datos de mi teléfono. Se han querido meter en mi banco, a mi madre le han enviado WhatsApps horrorosos, han escrito a mis amigos. El hackeo se produce a las 19:33 h de la tarde desde una antena de teléfono desde Alcalá de Henares. Tenemos la hacker".

Del tema del topo, Belén sigue indignada: "Un tipo que firmó dos contratos y que encima se queja de que no le han pagado por las fotos que ha hecho como topo... Tiene más delito el topo que Diego Arrabal". Recordemos que este último fue el que introdujo al topo en la boda con un bolígrafo que era, en realidad, una cámara.