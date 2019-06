Felipe VI consuela a Beatriz Tajuelo, ex de Albert Rivera: "¿Cómo estás, qué tal todo?"

El Rey le saca a la ex de líder de Ciudadanos más de diez años y bien podría ejercer con Beatriz Tajuelo como una especie de hermano mayor. Por lo que se sabe, parece que Felipe VI es de los que creen que la ex azafata merece más calor que Albert Rivera tras la mediática ruptura que ambos protagonizaron. Lo explicamos.

El marido de Letizia conocía a Beatriz como acompañante del líder de Ciudadanos, a la que había saludado en actos como los premios Princesa de Asturias o recepciones palaciegas. Pero la semana pasada se encontró con ella de nuevo por primera vez después de la tragedia amorosa y se interesó por su estado de ánimo, porque acabar una relación de cinco años es un palo muy gordo, y Felipe VI, que es educado a más no poder y muy romántico, no podía dejar de cruzarse un salón entero para dirigirse a la ex azafata y mantener con ella una conversación.

El Monarca no es el único que pudo comprobar en encuentros anteriores la comentada simpatía, el saber estar y la sonrisa irresistible de esta mujer de 40 años, atractiva y elegante, pero también prudente y absolutamente encantadora en las distancias cortas, en opinión unánime de todas las personas que hemos consultado.

El Rey, como hubiera hecho cualquier persona buena, consoló a Beatriz Tajuelo durante diez minutos, según asegura en La Razón la periodista Cristina Fernández. Diez minutos de conversación no es mucho menos de lo que hablaron a solas en su último encuentro el mismísimo Albert Rivera y el Monarca. Aquel 6 de junio, Su Majestad y el líder de Ciudadanos mantuvieron un encuentro como parte de la ronda de contactos para designar a un candidato a la presidencia del Gobierno. Albert Rivera respondió al saludo del Rey con un "¿Qué tal, Majestad?" , y una sonrisa, mientras le estrechaba cordialmente la mano en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela.

Pero preguntados los testigos de ambos encuentros, el que se produjo con Rivera, ya conocido, y el que el Rey mantuvo después con Beatriz Tajuelo, no hay duda: ambos fueron extraordinariamente cordiales pero uno fue rígido y protocolario mientras que el otro fue cálido y muy humano. Adivinen cuál es cuál.

Ocurrió el pasado 22 de junio en el Círculo Bellas Artes de Madrid. Felipe VI se encontró con Beatriz Tajuelo, cruzó todo el salón y fue a saludarla "muy cariñoso". Le preguntó cómo estaba, le preguntó qué tal todo y estuvo súper atento. "Fueron unos diez minutos de conversación con una gran complicidad", atestigua Cristina Fernández en el citado rotativo, donde se puede leer la primera entrevista que concede a un medio la ex azafata.

¿Cuándo se enteró del romance de Albert y Malú? ¿Tiene relación con Rivera?

No sabemos qué le dijo al Rey cuando se el Monarca se interesó por cómo estaba pero sabemos la contestación que le dio a su entrevistadora: "Ha sido muy duro", admite Beatriz Tajuelo cuando pasa de puntillas sobre la historia de desamor con el que hoy es novio presunto y bunkerizado y semiclandestino de Malú, una relación como mucho más siniestra o si quieren ustedes menos natural que la anterior. "Solo fue una ruptura más, no pasa nada. He tenido más parejas. La única diferencia es que aquí te llaman los medios y se entera todo el mundo", dice Tajuelo.

"A lo que conlleva una ruptura normal añádale la parte mediática y suma el acoso diario que sufrimos tanto mi familia como yo. Gente preguntando a mis vecinos y yo teniendo que ir por la calle mientras me hacían preguntas muy desagradables. Llegaba a mi trabajo temblando. Incluso me han tenido que sacar por la puerta del aparcamiento. Ha sido duro. Un cóctel difícil de digerir, pero he tenido el apoyo constante de mi familia y de gente que jamás hubiera imaginado", dice Beatriz a La Razón.

Al menos, hay que reconocer que ser la ex de Albert Rivera le ha valido para hacerse influencer con posibilidades de éxito, para ser invitada en distintos fotos o para participar la semana que viene, desde el front row, en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde seguirá varios desfiles, como los de Roberto Verino, María Lafuente o su amigo Ulises Mérida, un estatus de estrella vip que solo le ha llegado porque su pasado le otorga capacidad de atraer a los medios. No nos engañemos.

Hace bien en rentabilizar la parte positiva de su experiencia fallida junto a Rivera. Cuando en 2015, el líder naranja fue elegido candidato a la presidencia del Gobierno, Beatriz aparcó su trabajo de auxiliar de vuelo para ejercer de primera dama naranja. Dejó de volar para trabajar junto a Miguel Poveda, amigo de la sobrina de Paco de Lucía, la mujer que iba a romper el corazón de su Ciudadano favorito.





