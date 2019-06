Esther Doña saca obras de arte de El Palacio de Falcó: la familia, horrorizada

Las ex de Carlos Falcó se pronuncian a favor de él tras la sonada bronca que acabó en comisaría. Sus hijos y familiares alertan por el 'traslado' de muebles y obras de arte que lleva a cabo estos días Esther Doña, vaciando el palacio de El Rincón.

Rodeada de periodistas, Isabel Preysler visitaba este jueves el taller de la firma Pedro del Hierro, para conocer la colección que la casa presentará el próximo julio en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, la antigua Pasarela Cibeles.

Lea también: Carlos Falcó, en el calabozo tras una discusión con su mujer, Esther Doña

Cuando le preguntaron por el incidente de su ex marido Carlos Falcó y Esther Doña en un hotel madrileño, que acabó con el marqués de Griñón en comisaría, Isabel consideró que ella no era nadie para opinar sobre algo ajeno, pero añadió: "Carlos es un caballero de los pies a la cabeza".

Es una forma rotunda y clara de tomar partido (como era de esperar) por el padre de su hija Tamara Falcó, del que sus ex mujeres siempre hablan con cariño y respeto. Así lo hace Jeannine Girod, la primera esposa del aristócrata y madre de sus hijos mayores, Xandra y Manolo, en declaraciones a la revista Vanity Fair.

"No he leído nada, pero me lo han contado todo y la verdad es que me he quedado muy sorprendida", comentó Jeannine, discreta pero dejando claro que no imagina a su ex marido violento con nadie.

Más claro fue Fernando Falcó, marqués de Cubas y hermano menor de Carlos, al que le oyeron comentar hace unos días en una exposición benéfica de pintura: "Estamos todos horrorizados (con Esther Doña), a ver si se separan de una vez".

La aparente armonía actual de los marqueses de Griñón, después de la sonora trifulca, no resulta creíble para nadie de la familia ni de la opinión pública. Es más, en el entorno de los Falcó, preocupa la limpieza que parece estar haciendo Esther Doña en el palacio de El Rincón, donde reside el matrimonio.

Gente cercana al entorno del palacio asegura a Informalia que Esther Doña está trasladando obras de arte y muebles de valor del palacio de su marido a un lugar del Sur (ella es de Málaga).

Y una amiga de la joven marquesa nos cuenta que hablando por teléfono con Esther hace unos días, Doña le dijo que "estaba ocupada vaciando El Rincón", aunque con las prisas no especificó si era mudanza o qué. Una frase ciertamente inquietante.