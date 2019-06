El rentable negocio de la mujer de Santiago Abascal: 1.300 euros por publicación

Se llama Lidia Bedman, es influencer y tiene casi 150.000 seguidores en Instagram, pero si por algo es conocida es por su marido, Santiago Abascal, líder de Vox. A pesar de haberse convertido en la Primera Dama del partido más polémico del abanico político español, ella no se moja con ideologías y no le va nada mal con esa estrategia: cobra 500 euros por foto y hasta 1.300 por post.

Según la directora de la agencia Influgency, Arantxa Pérez, a Lidia Bedman le sale muy rentable el negocio en las redes: "Por los seguidores que tiene podría pedir por compartir una foto unos 600 euros y por un vídeo o una publicación en su blog, con 5 fotos y palabras SEO, podría cobrar 1.300 euros. Si dijera 'Soy la mujer de Santiago Abascal' y se la tomara en valor por eso para una marca, la cifra ascendería a lo que ella quisiera pedir; pero no lo hará", ha explicado a El Español. "Ella no quiere que la metan en el 'saco' de 'mujer de', el hecho de que sea la esposa de Abascal. Algunas marcas le hacen llegar muchas ofertas por ser la mujer de Abascal y ella declina la colaboración porque no quiere ser vinculada a determinadas ideologías".

Pero, ¿cómo es la página de Lidia Bedman? Clásica, romántica, elegante y muy, muy familiar. La esposa de Abascal no utiliza a su marido ni su posición para llenar de contenido su red, pero sí a sus hijos. De hecho, en su última publicación cuenta cómo ha sido la última vacuna de sus niños, Jimena y Santiago.

El líder de Vox no tiene presencia en la página de su esposa: aparece en apenas tres o cuatro fotos y en ninguna de ellas muestra su rostro.