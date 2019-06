La futbolista que eliminó a España en el Mundial estalla contra Trump: "No voy a ir a la jodida Casa Blanca"

La astro de fútbol femenino estadounidense, Megan Rapinoe (33), ha lanzado unas contundentes palabras contra Donald Trump. La jugadora ha asegurado que si su selección gana el Mundial de fútbol no visitará al presidente: "No voy a ir a la jodida Casa Blanca". Estas palabras no han sido del agrado de su presidente, que le ha respondido mediante unos cuantos tuits.

La sensación del fútbol femenino es una fiel defensora de los derechos humanos y apoya abiertamente la campaña contra el racismo que encabeza el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick. Rapinoe ha llevado a cabo diferentes gestos para defender esta campaña, como arrodillarse mientras suena el himno de su país antes de un partido o no cantar la letra del mismo.

La jugadora, que fue clave en la eliminación de la Selección Española de fútbol femenino de la competición, no está dispuesta a visitar a Trump si consiguen el título mundial: "No voy a ir a la jodida Casa Blanca. No, no voy a ir a la Casa Blanca. No vamos a ser invitadas, lo dudo", declaró la estadounidense en una entrevista para la revista Eight by Eight.

Unas palabras que no le han sentado del todo bien a Trump, quien ha lanzado unos tuits al respecto: "Megan debería ganar primero antes de hablar. ¡Termina el trabajo!", ha escrito el presidente. Algo más relajado, el marido de Melania Trump ha invitado a las futbolistas a conocerle: "Aún no hemos invitado a Megan o al equipo, pero ahora lo estoy haciendo, ganen o pierdan. Megan nunca debe faltar el respeto a nuestro país, la Casa Blanca o nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y el equipo. Tienes que estar orgullosa de la bandera que llevas puesta", ha sentenciado el polémico político.

....in our Country's history, and the poverty index is also best number EVER), leagues and teams love coming to the White House. I am a big fan of the American Team, and Women's Soccer, but Megan should WIN first before she TALKS! Finish the job! We haven't yet.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de junio de 2019