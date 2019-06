Tremenda pataleta de Alba Carrillo tras la declaración amorosa de Feliciano Lopez a Sandra Gago

Feliciano López ha sido uno de los protagonistas de la semana tras ganar el torneo de Queen's tanto en individuales como en dobles. El tenista le dedicó la victoria a su novia, Sandra Gago, asegurando que es su talismán, y sus palabras no le han gustado nada a su ex mujer, Alba Carrillo: "Cuando estuvo conmigo llegó a ser el número 12 pero es igual porque las mujeres no tenemos nada que ver ni en sus derrotas ni en sus victorias".

La modelo también ha dicho que está pensando en pedirle a su ex marido "una comisión, porque cada vez que te doy un hachacito en redes ganas algo", y afirmó que no solo ha perdido calidad como tenista desde que no está con ella sino también atractivo: "Cuando estaba conmigo estaba guapo, ahora parece un muñeco de cera".