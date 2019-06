Doña Letizia pidió el martes un ejemplar de Hola para ver a Belén Esteban de novia

Letizia es y será siempre periodista, aunque viva retirada de su antigua profesión y dedicada a ejercer su papel de Reina junto a Felipe VI.

Pero la ex presentadora del Telediario levanta la vista constantemente por encima del palacio para estar al tanto de la actualidad nacional e internacional y sobre todo en temas sociales y culturales. Aun así, la esposa del Rey reserva siempre un hueco en su agenda para estar pendiente de lo que se dice de ella o de sus hijas en la prensa nacional. Y de Belén Esteban.

Porque esta vez la princesa que protagonizaba el cuento era la del pueblo, y no ella. La revista Hola había pagado una fortuna por la exclusiva y Letizia, como el resto de la gente, quería saber todos los detalles de su vestido de novia.

Fuentes de toda solvencia aseguran a Informalia que la Reina en persona ordenó a sus colaboradores que se hicieran con un ejemplar del semanario este martes, cuando aún no había salido a la venta. En Zarzuela se recibe la prensa rosa, como muchas otras publicaciones, el día que se publica, pero no antes. Ignoramos si la editora de la publicación se la mandó o no, y si la Reina vio antes que nadie el modelo de la ex de Jesulín, diseñado por Fátima Álvarez-Ossorio, al mando de Fianceé Couture. Pero lo intentó, eso seguro.

Por cierto que la autora del modelo no regaló el vestido a la de San Blas, quien pagó religiosamente los dos modelos diseñados para su boda pagada. Otra cosa es que la revista 'subvencionara' los dos para celebrar su gran día. Sin duda, Belén, que está muy guapa, ha contado con estilistas de primer nivel.

Belén visitó el atelier sevillano en cuatro ocasiones para probarse y hasta coincidió en el AVE con Pilar Rubio en una de sus visitas. Fátima Álvarez-Ossorio es una alumna aventajada Rosa Clará, quien rechazó diseñar el vestido de Belén en su primer enlace

Se trata de un modelo de silueta evasé con transparencias en mangas y escote en V. La silueta es similar al modelo Asia de la firma, mientras que el escote sigue corresponde al modelo Andrea. La espalda descubierta es muy favorecedora. Belén completó el look nupcial con unos zapatos de tacón de silueta T con aplicaciones en el tacón y plataforma cómoda.