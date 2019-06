Toñi Moreno cumple el sueño de ser madre: embarazada a los 46 años

La presentadora está de ocho semanas y no pudo acudir a la boda de Belén Esteban por las molestas que sufre.

Con solo 17 años, los problemas económicos por los que pasaba su familia la obligaron a hacerse cargo de sus hermanas pequeñas, de 14 y 7 años, y Toñi supo que lo de ser mamá se le iba a dar bien. Nunca lo ha escondido. "Yo veo un niño y me tiro en plancha a por él", cuenta en Lecturas, la revista que lleva a su portada la noticia de que Toñi Moreno ha cumplido, por fin, su gran sueño de ser madre.

Lea también: Toñi Moreno y Rosana no ocultan su amor: se abrazan y besan como quinceañeras

Lo había intentado varias veces, pero no pudo ser. El camino no ha sido fácil pero, por fin, a los 46 años, Toñi Moreno va a ver su sueño cumplido. La presentadora se llevó un palo cuando le quitaron Viva la vida para poner en su sitio a Emma García, y la pusieron a cargo de Mujeres y Hombres y Viceversa. Ahora la gaditana, ya de ocho semanas, está muy ilusionada con su embarazo. Estos primeros meses sufre las típicas molestias. Nada preocupante, a pesar de su edad, pero lo suficiente para que la presentadora no acudiera a la boda de su amiga Belén Esteban.

Toñi Moreno y Rosana, juntas

Recordemos que Toñi vive una relación con la cantante Rosana. Hace ahora un mes, los fotógrafos pillaron a Toñi Moreno y Rosana abrazadas y besándose por la calle como dos quinceañeras. La presentadora y la cantante ya no ocultan su amor.

Lea también: Toñi Moreno, tras los rumores de relación con Rosana: "Estoy enamorada"

Semanas antes, la presentadora gaditana había confesado a sus seguidores que estaba enamorada, aunque no daba el nombre de la cantante canaria. Se conocieron hace unos meses, cuando Rosana visitó el programa Viva la vida, que todavía conducía Toñi Moreno. La chispa surgió y entablaron una entrañable amistad de la que presumen siempre que pueden: en la gala Starlite de Marbella, en la presentación del libro de Risto Mejide, en la feria de Abril...

Se trata de la primera relación conocida de Toñi tras su ruptura con María Casado, presentadora de TVE, con la que estuvo saliendo casi cinco años.