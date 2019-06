Sandra Gago, emocionada tras el doble histórico triunfo de Feliciano López

Feliciano López ha vivido este domingo uno de los momentos más especiales en su larga carrera deportiva. El tenista de 37 años sumó se convirtió en campeón por partida doble en el torneo de Queen's. El toledano ganó en individuales al francés Gilles Simon y en dobles venció junto al escocés Andy Murray. Sandra Gago, que ha sido un apoyo fundamental para su chico en esta complicada temporada, se ha emocionado tras la victoria del tenista y no se ha resistido a besarle.

"Las personas como tú se merecen lo mejor del mundo. Esta semana lo has conseguido. Ganador de individual y dobles en tu torneo favorito, rodeado de todos los que te queremos, obviamente faltaban muchos, rodeado también de uno de los mejores públicos que he visto y sentido y disfrutando de verdad de lo que es y ha sido tu vida, este deporte de tantas emociones y tan bonito. Te adoro mi amor, hoy en un día inolvidable para todos y siempre", ha escrito la modelo junto a la foto del tenista este domingo con motivo de su victoria.

Feliciano acababa de ganar el torneo de Queen's por segunda vez y, desde la grada, su novia no podía contener las lágrimas de emoción. Tras la victoria, el tenista se acercó para besar a su chica y demostrar su amor por ella. Las imágenes hablan por sí solas.

Feliciano, además, recordó los primeros pasos junto a su chica en el mundo del tenis: "Cuando nos conocimos, ella no tenía mucha idea de lo que era el tenis, ni sabía mucho sobre mí. En nuestros inicios yo no paraba de perder y perder, y ahora puedo demostrarle que soy un jugador de tenis decente", dijo el tenista, quien agradeció la presencia de su chica: "Estoy muy contento de poder compartir este momento junto a ti. Muchas cosas están por llegar en septiembre. Eres la mejor, Sandra", declaró el ex de Alba Carrillo.

"Cuando nosotros (López y novia) nos conocimos, yo estaba perdiendo. Ahora puedo mostrarle que soy un tenista decente" ????@feliciano_lopez | @QueensTennis pic.twitter.com/8gQ7EkZtFE — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) 24 de junio de 2019

Con estas palabras, Feliciano hacía referencia a su boda con Sandra, que se celebrará el próximo mes de septiembre en Marbella, tres años después de que echara a andar su historia de amor, en noviembre de 2016.

Lea también: Alba Carrillo arremete contra Feliciano López, investigado en una trama de amaños deportivos