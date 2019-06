El rey Juan Carlos pagó la fiesta de su nieta Victoria Federica

Mucho se ha escrito sobre la puesta de largo de Victoria Federica de Marichalar y Borbón, nieta mayor de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, celebrada este pasado viernes en la finca El Chaparral, propiedad de la familia Cotoner, muy ligada a la Casa Real. Te descubrimos las verdades y las mentiras de la fiesta de la hija de la infanta Elena.

Lea también - Victoria Federica, desatada al micro de Juan Magan: nos colamos en su puesta de largo

Los medios llevan asegurando desde hace casi un año que la mayoría de edad de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se celebraría en noviembre de 2018 y nada menos que en el palacio de la Zarzuela. Pero cuando llegó el momento, no hubo fiesta. Nunca estuvo previsto que el palacio de la Zarzuela fuera el sitio, por no ser el más indicado, como adelantó Informalia desde que aparecieron las primeras noticias.

Y estos días, en vísperas de la verdadera fiesta, algunas publicaciones aventuraban que la tensión entre Jaime de Marichalar y la infanta Elena, separados desde hace 12 años, se "mascaría" en el ambiente, ensombreciendo la felicidad de su hija. Lo cierto es que ha sido todo lo contrario, como ha podido confirmar este portal por invitados y familiares de la joven Victoria. La relación entre la duquesa de Lugo y su ex marido no ha podido ser más cercana a la hora de preparar la gran noche de su hija menor. No solamente colaboraron en todo momento para coordinar todos los detalles, sino que Elena y Jaime, compartieron mesa con la reina doña Sofía y el ambiente fue el de una familia bien avenida.

Lea también - La infanta Elena y Jaime de Marichalar, juntos por su hija Victoria Federica

También se ha hablado de la ausencia del rey don Juan Carlos, como de desprecio a su esposa y a una nieta que adora. Según nos cuentan, el rey no pudo asistir muy a su pesar, y ha sido quien regaló a Victoria los gastos de la celebración.

Las redes sociales han publicado muchos momentos de la noche, con Victoria y sus amigos, pero hay una foto que no vimos ni veremos, como el saludo del torero Gonzalo Caballero a Jaime de Marichalar y a la infanta Elena. La familia no considera que haya llegado el momento de oficializar una relación que Victoria insiste ante sus padres que es "únicamente una buena amistad".