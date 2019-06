Maria Pombo se casa con un marido que no ha parado de llorar durante buena parte de la ceremonia

María Pombo y Pablo Castellano ya son marido y mujer. Se han dado el 'sí, quiero' este sábado, 22 de junio, en la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda, en Socobio (Cantabria).

Además de familiares y amigos, no han querido perderse el enlace Laura Escanes y Risto Mejide; Dulceida, y su mujer, Alba Paul; Marta Lozano, María Fernández-Rubíes, Teresa Andrés o Gigi Vives.

Pablo Castellano llegaba del brazo de su madre, Patricia de la Serna, elegante con un mono con capa y hombreras de color coral y zapatos turquesa. El novio, ataviado de chaqué azul, ha tenido que esperar a su futura mujer, y se le ha visto en el altar algo nervioso y muy emocionado desde el principio.

A las 18:15 horas, María recorría junto a su padre, Víctor Pombo, el tramo desde la entrada del templo al altar mientras sonaba la misma canción de Ennio Morricone que sonó en la boda de sus padres: la banda sonora de la película La Misión. Las primas de María Paula y Carlota (hijas mellizas de la hermana pequeña de su padre, su tía Ro), ham hecho de damitas de honor. Pablo ha roto a llorar por la emoción en ese momento. Se ha pillado una llantina considerable, tal vez deslumbrado cuando la madrileña ha aparecido, muy guapa.

María ha escogido para el día más importante de su vida un vestido de escote halter y un abrigo largo con cola de Yolancris, confeccionado con tul bordado, con aplicaciones de pedrería y mangas acampanadas que terminaban en pico. Su peinado ha consistido en un recogido bajo con mechones sueltos que dejaban al descubierto sus pendientes: dos piezas únicas diseñadas por la joyería Suárez, en oro blanco con 32 diamantes talla brillante, de las que colgaban dos zafiros azules talla pera.

La ceremonia religiosa ha sido muy emotiva: el coro ha interpretado una versión del Aleluya, antes de que el párroco procediera a la bendición de los anillos exactamente a las 18:45 horas. "Recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", han repetido los novios siguiendo con la tradición. Pablo ha optado por un modelo clásico de alianza en oro amarillo de Suárez, y María ha preferido una alianza en oro amarillo, con tres diamantes blancos talla brillante.

A las 19 horas sonaba el himno de España, y después los novios y sus invitados han comulgado mientras volvía a cantar el coro, el mismo que ha puesto el broche final, cantando All you need is love.