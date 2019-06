Belén Esteban y la bronca con su novio por la exclusiva: "Son cien mil euros, ¿entiendes?"

Lo negarán como negaron que fueran a vender la exclusiva, pero hubo bronca entre los novios. "Son cien mil euros, ¿entiendes?", se oyó en el entorno de Esteban. Vamos por partes: lo sabíamos: Belén Esteban vendería la exclusiva de su boda. Y así ha sido. Tiene derecho, por supuesto, pero ella lo negaba. Por suerte, nuestros informantes nos contaron desde el minuto uno las negociaciones entre los representantes de la de San Blas y la revista, y así lo contamos mientras ella, aún con las conversaciones a punto de cerrarse y la exclusiva pactada, seguía negando tajantemente que una vez más fuera a vender su intimidad, que es lo que ha hecho durante casi toda su vida.

Los escollos no fueron fáciles de sortear: efectivamente Miguel Marcos no quería ser una estrella de revista del corazón, nunca lo ha querido, y Andreíta, la hija de la novia, tampoco es carne de colorín, como así lo hizo saber su mediática madre cuando llegó la mayoría de edad de la señorita 'cómete el pollo', una niña muy centrada, madura para su edad (cumple 20 años dentro de un mes) y centrada en sus estudios, pero que estudia y se ha criado con todas las comodidades gracias al trabajo de su madre, es decir, contar su vida y la de su padre por activa, por pasiva, en directo, en diferido, en televisión, en revistas y donde hubiera un duro a cambio de cotilleo.

Y este sábado 22, en la finca La Vega del Henares y ante unos 300 invitados, Belén Esteban no solo sella su amor con el conductor de ambulancias, "un amigo especial a quien quería cuidar", como dice ella, sino su adicción incurable a vender su vida. La otra parece que se le ha curado, de lo cual nos congratulamos.

Los escollos para que Belén Esteban se llevara este primer sábado del verano su dosis de exclusiva, en este caso de la revista Hola, eran precisamente dos de sus seres más queridos: su hija Andreíta y quien será su marido desde ahora.

"La profesionalidad de las personas de la revista Hola y en ocasiones la inmensa paciencia demostrada han hecho posible que se cerrara el acuerdo y la semana que viene podamos ver en el semanario el reportaje que toda España va a comprar", nos dice el entorno del equipo que ha negociado. "Hay que ser además muy creativo para recomponer condiciones tan complicadas como que en una boda no aparezca el novio, ni probablemente la hija", como solicitaban desde la parte de la novia a la publicación. Pero al final se ha conseguido gracias además a casi cien mil euros que vendrán muy bien a Belén Esteban para sostener un tren de vida que se lleva por delante varias decenas de miles de euros al mes, de los cuales el conductor de ambulancias no pone ni la cuarta parte. Ni tiene por qué, dicho sea de paso, porque una parte de esos gastos se los lleva Andreíta para forjarse un futuro sin necesidad de tener que contar nunca en ninguna parte con quién amanece por las mañanas, con quién discute por las noches y sobre todo sin tener que insultar a su padre y a su mujer, o sea, a Jesulín de Ubrique y María José Campanario, porque no debemos olvidar que una parte escandalosamente relevante de la fortuna ganada por Belén Esteban en algo más de dos décadas ha sido desembolsada por distintos medios a cambio de que destrozara al padre de su hija y a la pintoresca familia que rodea al diestro de Ubrique.

Fue hace algo más de un mes, días antes de que adelantáramos la información en primicia, cuando se materializaron las negociaciones que han desembocado en la gran exclusiva que veremos en Hola. Agustín Etienne, el que fuera mano derecha de Toño Sanchís, y representante de la Esteban (además de ex novio de Arantxa de Benito), "no tiene ni idea de negociar este tipo de cosas", nos dice una fuente cercana al ex manager de Belén, "pero vender la boda de la Esteban es más fácil que vender pan caliente", añade un profesional que trabajó en el entorno de la Esteban. "Otra cosa es que podrían haber sacado por lo menos el 50 por ciento más de lo que han sacado", nos aseguran.

Una de las preguntas que se hacen algunos de los numerosos fans de la Esteban, a quienes ha mentido a conciencia con lo de que no iba a vender este día, es simple: ¿Por qué quedar como embustera pudiendo decir desde el principio que la vendía porque le da la gana, como ha hecho finalmente?

La razón esencial es que su novio y su hija no querían convertir un día tan especial en una verbena nacional. Frente a sus objeciones, los contundentes argumentos de la novia: cien mil euros. Ha habido momentos tensos, hasta el punto de que Belén Esteban estuvo a punto de complacer a Miguel y dio orden a su representante de que cesara las negociaciones para luego rectificar, posiblemente convencida por su manager.

Lugo, en Hola, una vez aceptado el trato, inspeccionaron los detalles que harán de esta boda un buen negocio porque si pagan cien mil, es que esperan llevarse muchio más a fuerza de agotar ediciones.

El marco del reportaje, es decir, el lugar del banquete, no es el de Sergio Ramos, pero hay un macroescenario, habrá actuaciones en directo y un DJ. Entre los invitados, entre los cuales no todos han dado su permiso para salir en la exclusiva, tenemos a Kiko Hernández, Terelu Campos, Jorge Javier Vázquez o María Patiño. El menú roza los 200 euros por barba y a cambio de come ry beber gratis los asistentes deberán abstenerse de tomar imágenes durante la boda, que para eso están los fotógrafos de Hola. Belén Esteban lucirá dos vestidos de novia en el enlace, un evento custodiado por un equipo de seguridad de unas 20 personas. La invitación es una escultura de acero con las iniciales de Belén y Miguel, un corazón y el texto: "Los sueños, los proyectos y las ilusiones forman parte del camino que queremos recorrer juntos. Por esos motivos y muchos más, el día 22 nos casamos. Junto con nuestra familia tenemos el placer de invitaros a nuestro enlace". Pasen y vean.

"¿Va a haber exclusiva?", le preguntaban sus propios compañeros, y ella ha sido tajante: "No. Negativo. Ene, O", decía mirando a cámara. La bronca también la negará.

La operación 'Casa de Toño Sanchís' ha sido complicada desde el punto de vista económico.

"Hay algo más importante que el dinero", dijo Belén cuando negó que fuera a vender la exclusiva.