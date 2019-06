Cuando las exclusivas de Belén Esteban las cobraba Jesulín de Ubrique

Belén Esteban recibirá unos 90.000 euros por la exclusiva de su boda de este sábado con Miguel Marcos. La revista que tendrá las imágenes será Hola, la misma que llevó en primicia cuando se convirtió en madre junto a Jesulín de Ubrique. En aquella ocasión, no obstante, quien cobró la exclusiva fue el diestro, el más famoso de la pareja.

Ahora todo ha cambiado, Belén es la estrella de sus relaciones y, por tanto, es la que genera mayor interés a los medios, que negocian con ella cifras escandalosas. Por su enlace de este sábado, la tertuliana de Sálvame se embolsará cerca de 100.000 euros, según ha podido saber Informalia. La cifra no tiene nada que ver a la que cobró cuando anunció el nacimiento de Andreíta acompañada de Jesulín.

Según confesó la propia tertuliana en una entrevista con Risto Mejide, tan solo recibió una parte de lo que negoció el diestro: "A ver, con el tema de Jesús se hicieron dos o tres exclusivas pero... a mí me dio algo, pero no me dio la mitad", decía Belén en 2017.

"O sea, que de esto tú no viste un duro", le respondía Mejide, a lo que ella alegaba: "Vi, pero poco. A mí me dio seis millones de pesetas (36.000 euros). Se vendió por 30 millones (180.000 euros), me parece", contaba la tertuliana, que terminaba aclarando que "era un pack" por las tres exclusivas.