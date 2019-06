Belén Esteban mentía: vende la exclusiva de su boda y sabemos la gran cifra que recibirá

Belén Esteban mentía cuando dijo que no iba a vender la exclusiva de su boda, pero Informalia ya lo sabía. El pasado 24 de mayo, este medio publicó que la princesa del pueblo negociaba con Hola. La propia tertuliana de Sálvame lo negó. Este jueves, a dos días de su gran día, confirmó la noticia: "Hay exclusiva, va a salir en Hola", confesó.

La ex de Jesulín de Ubrique, eso sí, evitó hablar de la cifra que ha negociado con la publicación. Según cuentan fuentes de toda solvencia a Informalia, Belén recibirá por la exclusiva de su boda una cantidad cercana a los 90.000 euros.

La confirmación de la exclusiva echa por tierra las palabras de la propia Esteban, que dijo con rotundidad en varias ocasiones que no vendería su boda a ninguna revista: "Se pusieron en contacto conmigo tres revistas", reconoció en una de estas ocasiones. "¿Va a haber exclusiva?", le preguntaban sus propios compañeros de Sálvame, a lo que ella contestaba tajante: "No. Negativo. Ene, O", decía mirando a cámara.

Su compañera de plató, María Patiño, también reparó en estas declaraciones de Belén y preguntó este jueves a la tertuliana si "consideraba que su postura había sido incoherente". La princesa del pueblo aclaró su cambio de opinión: "Cuando fui al Deluxe, yo dije que no la iba a hacer, pero he cambiado de opinión y sí la voy a hacer. Yo entiendo que ahora la gente me pueda criticar y lo respeto. No puedo decir otra cosa. Lo hago porque me da la gana y la hace Belén Esteban, no la hace nadie más. ¿Queda claro?", contestó.

Preguntada acerca de si este cambio de parecer se debe a problemas económicos, Belén no quiso dar más explicaciones: "Yo tampoco voy a dar muchos datos, pero la boda ya explicaré. Cada familia ha pagado la parte que corresponde. Aquí no hay problemas económicos ninguno. El problema es que me ha dado la gana hacerlo y porque quiero que la gente me vea en unas fotos bonitas y porque quiero que me vean vestida de novia, y porque me hace ilusión salir en Hola. Así de claro", respondía.

"Lo hago porque me da la gana, lo hago porque casi todo lo que he hecho en mi vida lo he contado. en la primera boda no lo hice, salí y me dio lo mismo, en esta me hace ilusión salir en Hola, me lo pagan y me da la gana. Yo voy a responder a todo lo que la semana que viene dirán. Yo iba a llamar a todos mis compañeros uno a uno. Quien quiera puede salir, pero quien no quiera, yo respetaré su opinión y nos lo pasaremos fenomenal", declaraba Esteban, que aseguraba que no habrá fotos de su hija Andrea ni del novio, Miguel Marcos, ya que "solo va a salir Belén Esteban".